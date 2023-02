Twitter Blue s’étend à six nouveaux pays et réintroduit la curation des espaces

Twitter Blue, un service d’abonnement payant, est désormais disponible dans six nouveaux pays, dont l’Arabie saoudite, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Portugal et l’Espagne. Découvrez ses caractéristiques, son fonctionnement et la manière dont il génère des revenus pour Twitter.

Twitter, le géant des médias sociaux, est constamment à la recherche de nouveaux moyens de générer des revenus, et sa dernière tentative est le service d’abonnement Twitter Blue.

Lancé initialement aux États-Unis, Twitter Blue est dorénavant disponible dans 12 régions, dont l’Arabie saoudite, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Portugal et l’Espagne. Cet article fournit un guide complet de Twitter Blue, y compris ses caractéristiques, son prix et son rôle dans la génération de revenus pour l’entreprise.

Qu’est-ce que Twitter Blue ?

Twitter Blue est un service d’abonnement payant proposé par Twitter. Ce service offre un accès anticipé à une série de fonctionnalités, notamment la possibilité d’éditer des tweets, des vidéos plus longues, des photos de profil NFT et des icônes d’application personnalisées. Avec l’ajout de six nouveaux pays, Twitter Blue est désormais disponible dans 12 régions.

Comment Twitter Blue génère des revenus

Le service d’abonnement génère des revenus pour Twitter de plusieurs manières. Premièrement, il offre des fonctionnalités payantes qui n’étaient auparavant accessibles qu’aux comptes vérifiés. Deuxièmement, Twitter facture un abonnement mensuel pour l’accès à ces fonctionnalités.

Le tarif varie en fonction de la région, avec des prix allant de 8 à 11 dollars par mois. Enfin, l’entreprise met fin à l’accès gratuit à son API et propose un plan de base payant, qui pourrait coûter 100 dollars par mois. Cette mesure devrait permettre d’augmenter les revenus publicitaires de Twitter.

Critique de Twitter Blue

Cependant, Twitter Blue n’est pas exempt de critiques. Le lancement initial de Twitter Blue a entraîné une vague de faux comptes avec des tics bleus parodiant des présidents américains, des personnes décédées connues et de grandes entreprises. En outre, les comptes Twitter nouvellement créés ne peuvent pas s’abonner à Twitter Blue pendant 90 jours.

Twitter Blue en Arabie saoudite

En Arabie saoudite, Twitter Blue coûtera 42 riyals (11,2 $) par mois. Ce prix est équivalent à celui de l’abonnement aux États-Unis, où il coûte 11 dollars par mois sur iOS et Android d’Apple, et 8 dollars pour la version web.

Conclusion :

Twitter Blue est un service d’abonnement payant qui est désormais disponible dans 12 régions, notamment en Arabie saoudite, en France, en Allemagne, en Italie, au Portugal et en Espagne.

Le service génère des revenus pour Twitter grâce aux fonctionnalités payantes, aux frais d’abonnement et à l’augmentation des revenus publicitaires. Malgré les critiques concernant les faux comptes et l’accès limité aux nouveaux comptes, Twitter Blue reste une source de revenus importante pour le géant des médias sociaux.

Que pensez-vous de l’extension de Twitter Blue à six nouveaux pays et de l’intégration des Espaces et des podcasts ? Avez-vous essayé le service d’abonnement ? Quel impact a-t-il eu sur votre expérience de la plateforme ?