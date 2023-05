Combien de temps faut-il pour obtenir une tique bleue sur Twitter Blue ?

Vous voulez savoir combien de temps il faut pour obtenir une tique bleue sur Twitter Blue ? Découvrez enfin le secret tant convoité des influenceurs et des célébrités avec notre enquête exclusive ! Ne manquez pas cette occasion de percer le mystère de l’emblème le plus prisé de Twitter Blue.

Twitter a progressivement introduit son programme de badge vérifié, offrant une plus grande assurance aux utilisateurs que les comptes qu’ils suivent sont authentiques. Bien que cela soit un changement bienvenu, tous les demandeurs ne se verront pas attribuer le précieux tic bleu.

Éligibilité pour le Tic Bleu :

Pour être éligible au Tic Bleu, les utilisateurs doivent contribuer activement à la plateforme. Cela signifie que le compte doit avoir au moins six mois, avoir une photo d’en-tête et présenter une photo de profil téléchargée il y a plus de sept jours. De plus, les demandeurs doivent fournir une adresse e-mail vérifiée et un numéro de téléphone qui peut être utilisé pour les contacter, assurant ainsi l’authenticité de leur compte.

Demande de Twitter Blue :

Twitter Blue est disponible dans le monde entier pour les utilisateurs de la plateforme. Si vous utilisez Twitter sur votre appareil mobile, vous pouvez accéder à l’option d’abonnement Twitter Blue en haut de votre page de profil.

Pour demander Twitter Blue, suivez ces étapes :

Ouvrez Twitter. Touchez votre icône de profil. Si vous êtes éligible, faites défiler vers le bas pour trouver « Twitter Blue ». Touchez « Twitter Blue ». Faites une demande si vous répondez aux exigences.

Veuillez noter qu’en fonction des directives de Twitter, les utilisateurs doivent posséder un compte depuis au moins 90 jours et un numéro de téléphone vérifié avant de pouvoir demander Twitter Blue.

Délai de vérification :

Lors de la demande de Twitter Blue, les utilisateurs recevront une notification de Twitter indiquant : « Votre compte sera bientôt vérifié avec un tic bleu ». Comme l’a confirmé Elon Musk, le processus peut prendre jusqu’à sept jours pour une vérification humaine. Pendant ce temps, Twitter évaluera le profil du demandeur pour s’assurer qu’il répond à tous les critères de vérification, notamment en ayant une adresse e-mail ou un numéro de téléphone vérifié et en maintenant un profil public. Le processus de vérification peut prendre plus de temps s’il y a des divergences dans les informations soumises.

Fonctionnalités supplémentaires avec Twitter Blue :

Twitter Blue offre aux abonnés plusieurs autres fonctionnalités en plus de la vérification du compte. Celles-ci incluent :

Dossiers de signets Icônes d’application personnalisées Thèmes Navigation personnalisée Meilleurs articles Lecteur Annuler le tweet

Les fonctionnalités supplémentaires offertes par Twitter Blue peuvent aider les utilisateurs à organiser leur contenu et leur expérience sur la plateforme. Par exemple, les dossiers de signets permettent de sauvegarder les tweets préférés et de les retrouver plus facilement, tandis que les thèmes personnalisables permettent de personnaliser l’apparence de l’interface. Les icônes d’application personnalisées permettent également aux utilisateurs de personnaliser l’icône de leur application Twitter sur leur téléphone.

La fonctionnalité d’annulation de tweet est très appréciée par les utilisateurs, car elle leur permet de corriger rapidement les erreurs qu’ils ont commises en publiant un tweet avant qu’il ne soit visible par d’autres utilisateurs. Cela peut aider à prévenir les problèmes de communication et à éviter les malentendus sur la plateforme.

Les fonctionnalités supplémentaires offertes par Twitter Blue peuvent aider les utilisateurs à personnaliser leur expérience sur la plateforme, tandis que la vérification de compte peut aider à assurer la crédibilité et la transparence des comptes.

La vérification de compte peut aider les utilisateurs à identifier les comptes authentiques et à éviter les comptes malveillants ou les comptes de spam. Pour être éligible à la vérification de compte, les utilisateurs doivent contribuer activement à la plateforme et fournir une adresse e-mail vérifiée, un numéro de téléphone vérifié et un profil public.

L’objectif de Twitter Blue et de la vérification de compte est de fournir une expérience utilisateur de haute qualité, en garantissant l’authenticité des comptes et en luttant contre les activités malveillantes en ligne. Si les utilisateurs rencontrent des difficultés pour accéder à Twitter Blue ou à la vérification de compte, ils peuvent contacter le support Twitter pour obtenir de l’aide. Les fonctionnalités supplémentaires offertes par Twitter Blue peuvent améliorer l’expérience utilisateur sur la plateforme, ce qui peut être particulièrement bénéfique pour les utilisateurs actifs.

