Windows 11 relance une fonctionnalité populaire de photos

Créez des diaporamas époustouflants sur Windows 11 grâce à la fonctionnalité réintroduite dans l’application Photos de Microsoft. Découvrez comment améliorer votre expérience de diaporama et supprimer des éléments indésirables des images avec l’outil ‘Spot Fix’. Consultez notre article pour en savoir plus !

Microsoft a annoncé le retour d’une fonctionnalité de photo très demandée qui était absente depuis l’année dernière. Dans un billet de blog officiel de Windows, Yvonne Hsieh, responsable principale de la gestion de produits de Windows Photos, a partagé des détails sur une nouvelle mise à jour de l’application Photos de Windows qui apporte « un ensemble complet de nouvelles fonctionnalités, d’améliorations et de corrections basées sur les commentaires ».

L’une des mises à jour les plus significatives est la réintroduction de diaporamas automatisés pour les photos et les vidéos, une fonctionnalité qui était précédemment disponible dans l’application Photos mais a disparu avec la mise à jour de Windows 11 en 2022. Cette fonctionnalité est lancée initialement pour les membres des canaux Canary et Dev du programme Windows Insider.

L’application Photos mise à jour offre une expérience de diaporama améliorée qui dépasse la version originale en incorporant des transitions, des animations et une sélection de 25 bandes sonores de musique pour donner aux diaporamas une sensation polie. D’autres mises à jour comprennent une chronologie sur la barre de défilement pour faciliter la navigation des photos par date et un outil ‘Spot Fix’ qui permet aux utilisateurs de supprimer des éléments indésirables des images. La liste complète des mises à jour peut être consultée sur le blog de Windows Insider.

Malheureusement, la plupart des utilisateurs devront attendre avant de pouvoir accéder à ces nouvelles fonctionnalités. L’application Photos mise à jour, version 2023.11050.2013.0, n’est actuellement disponible que pour les Windows Insiders. Cependant, si les utilisateurs souhaitent créer des diaporamas sur Windows 11 sans utiliser une application tierce, ils peuvent toujours installer l’ancienne version de Photos, maintenant appelée « Microsoft Photos Legacy ». Cette application est gratuite et peut être installée aux côtés de la version actuelle de Windows 11, offrant aux utilisateurs le meilleur des deux mondes jusqu’à ce que l’application mise à jour soit disponible pour tous.

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et à partager vos astuces pour créer des diaporamas réussis sur Windows 11 en utilisant l’application Photos. Utilisez-vous déjà cette fonctionnalité ? Quelles sont vos fonctionnalités préférées ? Nous avons hâte de lire vos réponses dans la section commentaires ci-dessous !