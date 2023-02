Windows 11 : découvrez les nouveautés de l’application Paramètres

L’application Paramètres de Windows 11 de Microsoft devrait faire l’objet d’une refonte majeure, avec de nouvelles fonctionnalités et des modifications telles que la création de disques durs virtuels, des options de détection de présence et une personnalisation accrue de la langue, entre autres.

Microsoft travaillerait à une refonte importante de son application Paramètres pour Windows 11. La société aurait testé de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux ajustements, dont certains ont été repérés par des sources fiables comme Albacore, qui a révélé les changements dans la dernière version préliminaire (version 25300). Parmi les mises à jour figure la création de disques durs virtuels, des options de détection de présence et une nouvelle page d’accueil pour l’application, qui devrait être enrichie de fonctionnalités plus utiles à l’avenir.

Les changements comprennent également des améliorations dans la section Clavier des Paramètres, permettant aux utilisateurs de modifier l’ordre de la langue de saisie et de choisir une langue par défaut sur l’écran de connexion. La mise à jour vise à améliorer l’expérience utilisateur et à faciliter la personnalisation des paramètres de Windows 11.

L’accent mis par Microsoft sur la refonte de l’application Paramètres fait partie de ses efforts pour offrir une meilleure expérience utilisateur avec son dernier système d’exploitation. Bien que les nouvelles fonctionnalités soient encore cachées dans les versions préliminaires, elles donnent une indication de ce que Microsoft a prévu pour Windows 11.

La refonte devrait faire ses débuts dans la mise à jour majeure de Windows 11, dont la sortie est prévue plus tard dans l’année (23H2). Avec cette refonte, Microsoft espère rendre l’application Paramètres plus intuitive, plus conviviale et plus robuste.

En conclusion, les changements à venir dans l’application Paramètres de Windows 11 devraient offrir aux utilisateurs de nouvelles fonctionnalités et des ajustements qui pourraient améliorer considérablement l’expérience utilisateur. Comme toujours, il est préférable de faire preuve de prudence lorsqu’il s’agit de fonctionnalités cachées, mais les plans futurs de Microsoft pour Windows 11 semblent prometteurs.