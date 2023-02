Twitter supprime les vérifications bleues : ce qui va changer pour les utilisateurs

Twitter annonce la suppression des vérifications bleues pour les utilisateurs. Nous expliquons ce que cela signifie pour les propriétaires de comptes vérifiés et comment cela affectera la plate-forme en général.

Depuis l’arrivée d’Elon Musk en tant que CEO de Twitter, la plate-forme apporte des modifications pour prioriser ses bénéfices financiers. Avec l’introduction de Twitter Blue et de nouvelles vérifications (grises et dorées), les utilisateurs peuvent payer pour vérifier leur profil. Cependant, le système de vérification bleue, qui n’était accordé qu’aux comptes officiels de gouvernements, de représentants d’États et d’entreprises reconnues, est sur le point de disparaître.

Disparition des vérifications bleues

Selon Elon Musk, la vérification bleue de Twitter est « profondément corrompue » et sera bientôt abandonnée. Cela signifie que les vérifications de compte devront être payées à l’avenir. Les comptes avec cette vérification actuelle affichent un message qui indique que la vérification est « ancienne et peut-être pertinente ou non ».

Les vérifications grises

Les vérifications grises, qui sont accordées aux comptes de gouvernements et de leurs représentants de haut niveau, ne subiront pas de changements significatifs. Néanmoins, ce n’est pas le cas pour tous les comptes officiels de différents pays.

Les vérifications dorées

Twitter a créé un statut de vérification spécial pour reconnaître les entreprises officielles et les personnes qui y sont liées. Une coche dorée à côté de la photo de profil n’est attribuée qu’après un examen rigoureux, ce qui signifie qu’un compte jouit d’une réelle crédibilité.

Incertitudes quant au changement

Il n’a pas été annoncé quand ces changements auront lieu ou comment Twitter traitera les comptes importants affectés par cette décision. Elon Musk a de plus informé que Twitter commencera à partager les revenus de la publicité avec les utilisateurs qui créent du contenu et qui sont abonnés à Twitter Blue. Toutefois, peu de détails ont été fournis sur comment cela fonctionnera.

Limites de publication sur Twitter

Twitter a établi des limites à la fréquence de publication sur la plate-forme. Le nombre limite actuel est de 2 400 publications par jour, divisées en limites plus petites toutes les demi-heures. Les retweets sont par ailleurs considérés comme des publications.

Conclusion

La suppression des vérifications bleues sur Twitter apporte de nombreux changements pour les utilisateurs. Les vérifications devront être payées à l’avenir et les comptes importants pourraient être affectés par cette décision. De plus, Twitter partagera les revenus publicitaires avec les créateurs de contenu abonnés à Twitter Blue, mais les détails sur ce programme ne sont pas encore clairs. Les limites de publication sur la plate-forme ont par ailleurs été établies pour la première fois.

Comment ces changements sur Twitter affecteront-ils votre utilisation de la plate-forme ? Pensez-vous que la suppression des vérifications bleues et la mise en place de limites de publication soient des décisions positives ou négatives ?