Signification des couleurs des nouvelles vérifications de Twitter

Découvrez les différentes couleurs des badges de vérification sur Twitter : or, gris et bleu. Comment fonctionnent-elles et à qui sont-elles destinées ?

Twitter a récemment apporté d’importants changements à son système de vérification, suite à l’arrivée d’Elon Musk sur la plateforme. Les modifications visent à identifier le groupe social auquel appartient un compte et à empêcher l’usurpation d’identité. La décision de diviser les badges de vérification en trois groupes est intervenue après la controverse suscitée par le lancement de Twitter Blue, l’abonnement payant de l’application qui offre le badge bleu en tant que bénéfice. Cela a conduit de nombreux utilisateurs à créer des profils prétendant être des organisations médiatiques ou des marques.

Maintenant que le badge bleu n’est plus disponible pour les utilisateurs non-payants, il est crucial de comprendre qui obtient chaque vérification et ce que représentent les différentes couleurs.

Trois types de badges de vérification sur Twitter

Il existe actuellement trois types de badges de vérification sur Twitter : or, gris et bleu. Chaque badge a une signification spécifique et est obtenu de manière différente.

Badge Or

Le badge or est attribué aux comptes appartenant à des entreprises, des organisations à but non lucratif et des médias. Toutefois, les médias doivent payer un abonnement Twitter Blue pour recevoir le badge or. Cette exigence a conduit plusieurs journaux internationaux, tels que le Washington Post, le New York Times et Fox News, à refuser de s’abonner.

Badge Gris

Le badge gris est destiné aux employés gouvernementaux ou à ceux appartenant à une organisation gouvernementale, tels que des présidents ou des ministères respectifs. Ceux qui estiment que leur profil correspond à cette catégorie, tels que les membres d’ambassades, les membres du cabinet présidentiel ou les porte-paroles officiels du pouvoir exécutif, peuvent demander une vérification en visitant help.twitter.com/. À la suite de la décision de supprimer le badge bleu des profils qui ne paient pas pour Twitter Blue, certains comptes, comme celui du Pape François, ont désormais ce badge.

Badge Bleu

La vérification bleue est disponible pour toute personne qui paie pour Twitter Blue, quel que soit son identité. Il s’agit de l’un des principaux avantages de l’abonnement, qui coûte 8 dollars par mois. Cependant, le simple fait de payer la cotisation mensuelle n’est pas suffisant. La plateforme vérifiera que la personne derrière le compte est bien celle qu’elle prétend être. De plus, les utilisateurs ne peuvent pas changer leur nom ou leur photo de profil sans d’abord soumettre une demande et remplir les conditions suivantes :

Avoir un nom d’affichage et une photo de profil.

Le compte doit avoir été actif au cours des 30 derniers jours pour s’abonner à Twitter Blue.

Être âgé de plus de 30 jours au moment de l’abonnement et avoir un numéro de téléphone confirmé.

Ne pas montrer de signes de participation à la manipulation de plateforme ou de spam.

Twitter dispose d’une équipe dédiée à la gestion du processus de vérification, et le badge apparaîtra sur le profil une fois celui-ci complété. Cependant, si un utilisateur enfreint les règles, son badge peut être supprimé, même s’il paie pour l’abonnement.

En conclusion, le nouveau système de vérification de Twitter a introduit des badges or, gris et bleu pour mieux identifier les groupes d’utilisateurs et prévenir l’usurpation d’identité. Alors que les badges or et gris sont destinés à des types spécifiques d’organisations et d’individus, le badge bleu est disponible pour toute personne qui s’abonne à Twitter Blue et remplit certaines conditions. Ce développement vise à renforcer la sécurité et la transparence sur la plateforme, tout en offrant aux utilisateurs une couche supplémentaire de personnalisation.

Que pensez-vous de ces nouvelles couleurs de vérification sur Twitter ? Avez-vous été vérifié sur la plateforme ? Êtes-vous satisfait de ce nouveau système ou pensez-vous qu’il y a encore des améliorations à apporter ? Nous aimerions avoir votre opinion ! N’hésitez pas à nous laisser un commentaire ci-dessous et à partager vos réflexions sur ce sujet passionnant.