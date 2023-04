Sega rachète Rovio, le créateur d’Angry Birds, pour 706 millions d’euros

Sega acquiert Rovio Entertainment, le créateur d’Angry Birds, pour 706 millions d’euros afin de renforcer sa position sur le marché du jeu mobile. Découvrez les détails de cette acquisition !

Sega Sammy Holdings, le conglomérat japonais de jeux vidéo connu pour son personnage emblématique Sonic the Hedgehog, a annoncé l’acquisition de Rovio Entertainment, le développeur finlandais derrière la franchise extrêmement populaire Angry Birds. La transaction, évaluée à 706 millions d’euros (625 millions de livres sterling), vise à renforcer la position de Sega sur le marché du jeu mobile en pleine croissance.

Angry Birds, le premier jeu mobile à atteindre un milliard de téléchargements, est devenu un phénomène mondial, donnant naissance à deux films à succès. Rovio, avec huit studios de jeux et environ 550 employés dans le monde, a enregistré cinq milliards de téléchargements sur l’ensemble de son portefeuille de jeux l’année dernière.

Le marché mondial du jeu devrait atteindre 263,3 milliards de dollars d’ici 2026, les jeux mobiles représentant une part croissante de 56 %. Sega vise à exploiter l’expertise de Rovio dans les opérations de jeux mobiles en direct et sa plateforme de jeux mobiles Beacon, forte de 20 ans d’expérience de haut niveau aux États-Unis et en Europe, pour développer et commercialiser davantage ses propres jeux mobiles.

Haruki Satomi, PDG de Sega Sammy Holdings, s’est dit enthousiaste à l’idée de cette acquisition, saluant les capacités de développement et d’exploitation de jeux mobiles de Rovio. Edward James, analyste chez Berenberg, a exprimé un sentiment similaire, décrivant Rovio comme un « actif attractif » doté de l’une des marques les plus fortes et les plus solides du jeu mobile.

Malgré une augmentation de ses revenus de 272,3 millions d’euros en 2020 à 317,7 millions d’euros en 2022, les bénéfices d’exploitation de Rovio ont diminué, passant de 42,5 millions d’euros à 28,6 millions d’euros. Après l’annonce de l’acquisition, la valorisation boursière de Rovio a bondi de près de 18 %, portant sa valeur à 707 millions de dollars (571 millions de livres sterling).

Sega Sammy, formé par la fusion du géant du jeu vidéo Sega et de la société Sammy Corporation en 2004, a produit plusieurs franchises de jeux vidéo multi-millionnaires et est renommé pour son personnage Sonic the Hedgehog, qui a joué dans deux films. Sammy Corporation se spécialise dans le développement et la vente de machines de jeu d’arcade.