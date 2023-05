Bill Gates prédit que l’IA apprendra bientôt aux enfants à lire

L’intelligence artificielle (IA) devient de plus en plus intégrée à la vie quotidienne. Le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, prédit que les capacités de l’IA avanceront si loin qu’elle rivalisera avec les enseignants humains, en particulier dans le domaine de l’enseignement de la lecture.

Gates croit que ce développement se produira dans les 18 prochains mois. Son historique de prédictions précises, y compris le succès des smartphones, des plateformes sociales et des appareils connectés, donne du poids à sa prévision.

Le potentiel de l’IA en tant que tuteur éducatif

Lors du sommet ASU+GSV à San Diego, Gates a affirmé que l’IA deviendrait bientôt un tuteur aussi efficace que n’importe quel être humain. Il a cité la fluidité impressionnante de la lecture et de l’écriture des chatbots tels que ChatGPT et Bard de Google, qui pourraient être exploités pour améliorer les compétences en lecture des élèves comme jamais auparavant.

Gates imagine l’IA comme un assistant enseignant, offrant des commentaires sur l’écriture des élèves et éventuellement se développant dans d’autres matières telles que les mathématiques. L’accent sera mis sur l’offre de commentaires et le rôle d’assistant de recherche, en prêtant attention à des aspects tels que la structure et la clarté d’un texte.

La capacité de l’IA à fournir un tutorat économique et accessible pourrait égaliser les chances pour de nombreux élèves. Alors que les tuteurs personnels peuvent être coûteux, l’IA peut fournir des commentaires rapides sur les erreurs et offrir une attention personnalisée, bien qu’elle puisse manquer de l’élément de motivation d’un tuteur humain.

La vision de Gates du potentiel de l’IA dans l’éducation peut être résumée en quatre points : l’accessibilité, l’agilité, l’accompagnement et la méthodologie.

Adopter la révolution de l’IA

Gates a longtemps été un fervent partisan du potentiel transformateur de l’IA. Dans un article de blog récent, il a décrit l’IA comme une technologie révolutionnaire comparable à l’interface graphique pour les ordinateurs dans les années 1980.

Il a comparé l’impact potentiel de l’IA à celui du microprocesseur, de l’ordinateur personnel, d’Internet et du téléphone mobile, notant qu’elle pourrait remodeler la façon dont les gens travaillent, apprennent, vivent, voyagent, reçoivent des soins de santé et communiquent. Gates a également souligné que les entreprises devront adapter leurs stratégies autour de l’IA, le facteur différenciant étant la façon dont elles peuvent utiliser efficacement cette technologie.