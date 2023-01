Comment surveiller discrètement les messages Viber ?

Vous cherchez un moyen de garder un œil sur les activités en ligne de vos proches, en particulier leurs messages Viber ? Ne cherchez pas plus loin, FamiGuard Pro pour Android est la solution parfaite pour vous ! Avec son interface conviviale et ses fonctionnalités robustes, vous serez en mesure de surveiller discrètement les messages Viber de votre famille en toute simplicité. Cette application est indispensable pour tous ceux qui souhaitent garder un œil sur les activités en ligne de leurs proches.

Vous pouvez surveiller les activités en ligne de vos proches pour leur sécurité grâce à FamiGuard Pro pour Android. Cette application facile à utiliser vous permet de surveiller les conversations sur Viber et d’accéder aux plateformes de médias sociaux telles que WhatsApp, Facebook, Messenger, Snapchat, Instagram, Telegram, Line et Tinder. Vous pouvez également suivre la localisation de l’appareil, enregistrer les appels et prendre des captures d’écran et des photos secrètes à distance.

En examinant les capacités de FamiGuard Pro, nous soulignerons par ailleurs l’importance de protéger vos informations personnelles. Pour être clair, l’intention de cette application est de fournir la sécurité, pas de fouiner dans les informations personnelles des utilisateurs. Les utilisateurs peuvent utiliser cette application en toute tranquillité, sachant que leurs informations personnelles sont protégées, une fois qu’ils ont compris le raisonnement qui se cache derrière.

De nos jours, il est plus important que jamais de surveiller le comportement en ligne des personnes qui nous sont chères. Si l’utilisation de Viber par une personne vous inquiète et que vous souhaitez la surveiller sans attirer l’attention sur vous, vous devez trouver une solution fiable.

FamiGuard Pro pour Android est la solution idéale pour lire les messages Viber sans les voir. Avec cet outil, vous pouvez surveiller discrètement tous les messages Viber, également, vous pouvez voir les messages supprimés sur Viber. Découvrez comment installer, configurer et utiliser FamiGuard Pro pour Android pour réussir à lire les messages Viber sans être vu dans cet article.

Étape 1 : Créer un compte FamiGuard Pro

La première chose que vous devez faire est de vous inscrire à un compte FamiGuard Pro. Pour ce faire, il suffit de saisir votre adresse e-mail et de cliquer sur le bouton « S’inscrire ». Par la suite, vous pourrez passer à un plan payant donnant accès à des outils de surveillance plus complets. Les propriétaires de l’application proposent des plans mensuels, trimestriels et annuels à des prix différents.

Étape 2 : Télécharger et configurer FamiGuard Pro sur l’appareil cible

Lorsque vous créez un compte, vous avez accès à des fonctions telles que la gestion de vos produits et de vos commandes. La sécurité de votre appareil Android est entre de bonnes mains avec l’assistant FamiGuard Pro, que vous pouvez obtenir en vérifiant l’état de votre commande et en le téléchargeant ici. Après le téléchargement, l’application peut être installée et configurée sur l’appareil conformément aux directives fournies.

Téléchargez l’application FamiGuard Pro et configurez-la

Téléchargez l’assistant FamiGuard Pro sur l’appareil Android cible

Installez FamiGuard Pro et complétez certains paramètres nécessaires sur le téléphone cible

Étape 3 : Vérifier la configuration et surveiller les messages Viber

Connectez-vous à votre compte sur le site Web après avoir configuré FamiGuard Pro sur l’appareil cible. Si tout est en ordre, l’application identifiera l’appareil et affichera ses détails. Les chats Viber, les enregistrements téléphoniques, les contacts, les photos, etc. peuvent tous être consultés à partir du tableau de bord de l’appareil.

Vérifiez votre configuration et commencez la surveillance depuis votre compte

Lorsque vous utilisez l’appareil, vous avez accès à des plateformes de médias sociaux populaires comme WhatsApp, Facebook, Messenger, Snapchat, Instagram, Telegram, Line et Tinder. De plus, l’appareil peut être utilisé pour suivre l’emplacement de l’appareil. Toutes ces activités, y compris l’enregistrement des appels et la prise de captures d’écran et de photos secrètes, peuvent être effectuées à distance de sécurité.

Avec l’aide de FamiGuard Pro pour Android, vous êtes en mesure de surveiller les conversations de votre famille sur Viber sans qu’elle en soit consciente. Grâce à son interface conviviale et à l’étendue de ses capacités de surveillance, FamiGuard Pro est un instrument incontournable pour quiconque souhaite surveiller l’activité Internet de ses enfants ou de son conjoint.

Conclusion

Le but principal de cette application FamiGuard Pro est de fournir une protection supplémentaire pour les personnes qui vous sont chères, en particulier les enfants. Cependant, il est important de noter que l’application n’a pas pour but d’envahir la vie privée de quiconque.

Au lieu de cela, elle se concentre sur la protection des utilisateurs en leur fournissant des moyens de surveiller les activités en ligne de leurs proches, tout en respectant leur vie privée. Grâce à cela, l’application peut atteindre son objectif et contribuer à la sécurité et au bien-être de ses utilisateurs.