You.com : le moteur de recherche révolutionnaire grâce à l’IA

You.com : Le moteur de recherche alimenté par l’IA qui vous permet de découvrir la présence de vos amis sur les médias sociaux

L’intelligence artificielle (IA) a fait son chemin dans les domaines de la photographie, du texte, de l’audio et de la vidéo, et elle fait maintenant un pas en avant en tant qu’outil de recherche sur Internet. You.com est le dernier moteur de recherche alimenté par l’IA, actuellement en version bêta, et il présente plusieurs caractéristiques uniques qui le distinguent des acteurs établis tels que Google et Bing.

L’une des principales caractéristiques de You.com est qu’il est plus qu’un simple moteur de recherche. Il promet de permettre aux utilisateurs de rechercher un contenu spécifique sur plusieurs sites Web, afin qu’ils ne soient pas déroutés par des résultats non pertinents. C’est ce qui le distingue des moteurs de recherche traditionnels.

Par exemple, lors d’une recherche sur les « meilleurs smartphones », la page de résultats de recherche ne se contentera pas d’énumérer les listes récentes créées par divers médias, mais elle affichera également plusieurs options de smartphones en haut de la page, que l’utilisateur pourra acheter ou sur lesquelles il pourra s’informer. En bas des premiers résultats, le site suggérera des recherches similaires, qui peuvent être divisées en catégories telles que les achats, les actualités, les conseils, etc.

En outre, You.com dispose d’un chatbot qui accompagne l’utilisateur tout au long du processus de recherche. Le chatbot apparaît des deux côtés de l’écran et peut être utilisé soit comme une section séparée pour poser des questions, soit comme un message sur le côté droit qui dirige l’utilisateur vers le chat avec la requête originale.

Les utilisateurs peuvent demander au chatbot de les aider dans leurs recherches ou poser des questions spécifiques pour gagner du temps, par exemple en demandant la signification d’un terme ou la date d’un événement. Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait rédiger un texte composé, comme une dissertation, le chatbot a répondu par la négative et a plutôt donné des conseils sur la façon d’en rédiger un.

Enfin, You.com permet également aux utilisateurs de rechercher la présence d’une personne sur les médias sociaux d’une manière beaucoup plus simple. En saisissant le nom d’une personne, les résultats de la recherche n’affichent que les plateformes numériques telles qu’Instagram, Twitter, Facebook et LinkedIn. Cependant, en raison du grand nombre de personnes portant le même nom dans le monde, les résultats peuvent être variés et imprécis, il est donc important d’être plus précis dans la recherche.

Un travail en cours

La plateforme a encore quelques points à améliorer, comme les liens vers les recherches en français. Lors de la recherche du « meilleur smartphone », les résultats de recherche montraient les exemples mentionnés précédemment, mais lors de la recherche de « mejores celulares », seules des listes créées par des médias en français apparaissaient, sans aucune suggestion.

