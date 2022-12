ChatGPT remplacera-t-il le moteur de recherche de Google ?

Le tout nouveau service ChatGPT d’OpenAI vous submergera de détails au moment où vous terminerez cet article. Un million d’utilisateurs ont rejoint le « meilleur chatbot jamais construit » au cours de sa première semaine en ligne, et il semble que chacun d’entre eux ait eu une opinion.

Au lieu d’ajouter à la liste déjà longue des éloges, des surprises et des prédictions d’apocalypse concernant ChatGPT, je vais simplement souligner l’une de ses particularités les plus intéressantes : Peut-il devenir la nouvelle norme en matière de recherche, prenant le relais de Google ?

Il semble que de nombreux utilisateurs intéressés considèrent cette hypothèse comme vraie. Interrogé sur l’affirmation de @jdkelly selon laquelle « Google n’existe plus », il a répondu de manière tout aussi catégorique « OpenAI vient de détruire Google ». Il semblerait que Google ait émis un « code rouge » à ce sujet.

La société qui fait concurrence à la fois à Google et à Microsoft a fait un investissement important dans OpenAI, qui s’appuie sur le service de cloud computing Azure. Prenons un peu de recul et essayons de comprendre ce qu’est ChatGPT avant de décider si Sundar Pichai doit en perdre le sommeil ou non.

Le modèle de langage massif GPT3 d’OpenAI est ce qui alimente le chatbot (LLM). Au moins 100 trillions de paramètres de réseaux neuronaux, dont 175 milliards formés sur un grand corpus de textes, seront inclus dans GPT4 ! L’objectif d’un modèle de langage est de déterminer automatiquement la meilleure réponse possible à une invite ou à une phrase donnée.

En ce qui concerne la fonctionnalité de complétion automatique, les LLM sont considérés comme « les systèmes les plus puissants au monde ». Ils apprennent des modèles statistiques pour organiser les textes, les données et les échantillons de dialogue dans un ordre compréhensible. C’est ainsi qu’ils communiquent entre eux.

La plupart d’entre eux, cependant, ne sont pas construits pour la « vérité » et n’ont donc aucun moyen de savoir si ce qu’ils disent est exact ou non. Certains disent que le système « a pour stratégie d’être crédible plutôt que vrai ».

En outre, aucune revendication n’est faite concernant la compréhension des moteurs de recherche ou de leurs résultats. Parce qu’un moteur de recherche pur effectuerait cette tâche, c’est leur travail de parcourir le web et de sélectionner les résultats de recherche qui correspondent « probablement » le mieux à vos besoins.

Cependant, le marketing des moteurs de recherche (SEM) et l’optimisation des moteurs de recherche (SEO) sont également des composantes essentielles des modèles économiques qui alimentent les moteurs de recherche et garantissent que les liens payés, sponsorisés ou générés artificiellement peuvent monter en haut des pages de résultats (SEO).

Il est possible d’utiliser ChatGPT dans le cadre d’une recherche, mais ce n’était pas le but recherché lors du développement de cette version. Pour commencer, il ne peut pas trouver l’information dont vous avez besoin en ligne et fournir sa source parce qu’il n’explore pas l’Internet. Deuxièmement, sa documentation de formation deviendra obsolète après 2021.

Il est donc possible que certains d’entre nous continuent de croire que la reine Elizabeth II est l’actuel monarque d’Angleterre ou que la Russie n’a jamais mené d’invasion outre-mer.

En début de semaine, Gary Marcus s’est moqué de la situation en tweetant : « Tout ce qu’il faut faire (pour que ChatGPT fonctionne), c’est le connecter à un moteur de recherche ! » Bien qu’il soit hautement improbable que ChatGPT fasse un jour cela, ce n’est pas non plus impossible. Le cofondateur d’OpenAI, John Schulman, a publiquement évoqué la possibilité d’une mise à jour, qu’il a provisoirement baptisée WebGPT.

Il est possible qu’aujourd’hui, Pichai et son équipe gardent un œil sur un frontal semblable à ChatGPT qui fonctionne sur le robuste GPT4, est pris en charge par le cloud de Microsoft et est éventuellement connecté à Bing.

N’en déduisez pas que Google ne développe pas de produit concurrent ; la société dispose de plusieurs groupes d’intelligence artificielle (IA) de pointe, dont Google Brain, et possède également DeepMind, sans doute le moteur d’apprentissage profond le plus puissant qui existe actuellement.

En fin de compte, LaMDA de Google, qui a été annoncé l’année dernière, est tout aussi polyvalent que ChatGPT. Blake Lemoine, ingénieur chez Google, a affirmé qu’il était si réaliste qu’il pouvait sentir ou ressentir son environnement. Google a également révélé que son assistant vocal, ainsi que ses services Gmail, Docs et Drive, bénéficieraient tous du support de LaMDA dans un avenir proche.

Cet article est destiné à des fins éducatives uniquement et contient l’opinion personnelle de l’auteur, et non des conseils d’investissement. Votre utilisation de ce produit indique que vous comprenez que les informations fournies ne constituent pas un conseil personnalisé en matière d’investissement ou de finance.

Avant de prendre toute décision d’investissement, vous devez effectuer vos propres recherches et consulter des conseillers financiers.