Tricher avec ChatGPT : le cauchemar d’un professeur

Un professeur d’une université de Caroline du Sud tire la sonnette d’alarme après avoir découvert que l’un de ses étudiants avait plagié une dissertation qu’il avait rédigée pour son cours de philosophie et qu’il avait été rédigé par ChatGPT, un nouveau robot de chat à intelligence artificielle capable de digérer et de recracher rapidement des informations écrites sur un large éventail de sujets.

Eh bien, c’est un nouveau jour pour la tricherie en classe.

Cette technologie, qui est accessible au public depuis quelques semaines grâce à la diffusion publique d’OpenAI, est un nouveau coup dur pour l’enseignement supérieur, déjà en proie à une tricherie généralisée.

Les universitaires ont été pris au dépourvu. Darren Hick, professeur adjoint de philosophie à l’université Furman, a déclaré au Post que la nouvelle avait été « en quelque sorte une surprise ». Après avoir publié ma prise sur Facebook, plusieurs de mes amis « universitaires » ont commenté : « Oui, j’en ai pris une aussi ».

Hick avait assigné un essai à faire à la maison plus tôt ce mois-ci sur le philosophe du 18ème siècle David Hume et le paradoxe de l’horreur, qui étudie la question de savoir comment les gens peuvent trouver du plaisir dans quelque chose qu’ils craignent.

Il a toutefois mentionné une dissertation en particulier qui présentait des signes révélateurs d’un « flagging » de l’IA dans une réponse par ailleurs « rudimentaire » fournie par l’étudiant.

Il s’agit d’un style très soigné et ordonné. Cependant, il est facilement identifiable. ChatGPT « écrit comme un élève de terminale très intelligent », comme l’a décrit Hick.

Certaines des formulations utilisées étaient un peu fausses, mais elles ne l’étaient pas. Vous demanderiez à un étudiant d’écrire un essai de cette manière avant qu’il ne développe sa propre voix.

M. Hick, qui a de l’expérience dans le domaine de l’éthique du droit d’auteur, affirme qu’il sera extrêmement difficile de montrer que le document a été inventé par ChatGPT.

Afin de déterminer si la réponse a été écrite par l’IA, le professeur a d’abord introduit le texte suspect dans un logiciel développé par les créateurs de ChatGPT.

La probabilité d’une correspondance était de 99,9 %. Cependant, le logiciel n’a pas fourni de citations, contrairement à d’autres vérificateurs de plagiat ou à un document universitaire correctement formaté.

Hick a ensuite tenté de reproduire l’essai en posant à ChatGPT une série de questions qu’il pensait avoir été posées par son étudiant. Il a trouvé des résultats similaires, mais aucune correspondance exacte, car l’outil crée des réponses individuelles pour chaque requête.

Lorsqu’il a finalement confronté l’étudiant, celui-ci a admis avoir utilisé ChatGPT et a déclaré qu’il n’avait pas réussi le cours en conséquence. Une copie de l’étudiant a également été remise au doyen de l’université.

Hick craint toutefois que d’autres cas soient tout aussi difficiles à prouver et que lui et ses collègues soient bientôt inondés de travaux frauduleux alors que des institutions comme Furman s’efforcent d’établir des protocoles académiques formels pour cette technologie émergente.

M. Hick affirme que le mieux qu’il puisse faire pour l’instant est de faire passer des examens oraux inattendus aux étudiants qu’il soupçonne, dans l’espoir de les attraper sans que leurs défenses technologiques soient levées.

Le défi, dit-il, est que « c’est gratuit et instantané », contrairement à ce qui se passe lorsqu’on persuade un ami d’écrire sa dissertation parce qu’il a suivi le cours auparavant ou lorsqu’on paie quelqu’un en ligne pour écrire sa dissertation à sa place.

M. Hick craint encore plus que ChatGPT n’atteigne un jour un point où ses irrégularités de travail ne seront plus aussi visibles sur la copie d’un étudiant.

Il s’agit d’un logiciel intelligent qui peut apprendre et s’améliorer en l’espace d’un mois. « Il sera plus intelligent dans un an », a-t-il promis. Je connais bien les émotions contradictoires : « Je ressens moi-même le mélange entre la terreur abjecte et ce que cela va signifier pour mon travail au quotidien – mais c’est aussi fascinant, c’est infiniment fascinant. »

