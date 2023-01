Microsoft OneDrive en panne : difficultés techniques pour les utilisateurs de la plateforme

Microsoft rencontre actuellement des problèmes avec son service de stockage en nuage OneDrive. OneDrive permet aux utilisateurs de stocker et de partager leurs fichiers de manière sécurisée.

OneDrive et Skype de Microsoft connaissent actuellement des problèmes. Microsoft a fourni un lien permettant aux utilisateurs d’en savoir plus sur les problèmes auxquels ils sont confrontés. Le géant de la technologie connaît un début d’année difficile, car les utilisateurs signalent des problèmes avec OneDrive, un service de stockage en nuage qui permet aux utilisateurs de stocker et de partager leurs fichiers en toute sécurité.

Selon le compte Twitter de Microsoft 365 Status, « nous enquêtons sur un problème qui pourrait empêcher certains utilisateurs d’accéder à des fichiers ou de les ouvrir à partir de https://msft.it/6010ecr16″. Pour plus de détails et de mises à jour, veuillez consulter OC494006 dans l’Admin Center. » La poignée Twitter comprenait également un lien auquel les utilisateurs pouvaient accéder pour en savoir plus sur les problèmes spécifiques qu’ils rencontrent.

Microsoft a déclaré que « nous avons examiné la télémétrie de surveillance des services et identifié une erreur affectant un service API pour le service OneDrive.com qui peut causer un impact. Nous sommes en train de redémarrer l’infrastructure affectée pour remédier à l’impact. » Les utilisateurs sont invités à consulter le site https://portal.office.com/servicestatus pour obtenir les dernières mises à jour sur la situation.