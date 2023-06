Microsoft reconnaît le problème de l’explorateur de fichiers dans Windows 11

Microsoft a récemment reconnu un problème important avec l’Explorateur de fichiers dans Windows 11, qui entraîne une utilisation excessive du processeur et des problèmes de performance pour de nombreux utilisateurs. La société a pris connaissance de ce défaut et travaille activement sur une solution permanente, prévue pour être publiée d’ici la fin du mois de juin. Cet article examine en détail le problème, son impact et les mesures prises par Microsoft pour y remédier.

L’erreur de l’Explorateur de fichiers dans Windows 11

Le problème survient lors de la vérification des permissions d’accès via la boîte de dialogue « Paramètres de sécurité avancés » pour les fichiers et dossiers partagés. À ce stade, l’Explorateur de fichiers continue de demander des ressources au processeur, ce qui entraîne une consommation inutile du processeur. De plus, les utilisateurs ont signalé que les résultats des requêtes ne sont pas affichés correctement et que le processus « explorer.exe » continue d’utiliser la mémoire même après la fermeture de la boîte de dialogue des paramètres de sécurité avancés.

Impact et utilisateurs potentiellement concernés

Bien que la probabilité de rencontrer ce problème soit relativement faible pour les consommateurs utilisant des appareils Windows à domicile, les réseaux d’ordinateurs partageant des fichiers et des dossiers peuvent être plus susceptibles de rencontrer ces problèmes. L’utilisation excessive du processeur et les ralentissements de performance ont suscité des inquiétudes parmi les utilisateurs, certains ayant connu des blocages du système ou des lenteurs lors des processus.

Solutions temporaires

Pour pallier temporairement ce problème, les utilisateurs peuvent soit redémarrer leur ordinateur, soit se déconnecter, ce qui permet de réinitialiser l’utilisation du processeur et d’éviter que le problème ne persiste. Cependant, Microsoft travaille activement sur une solution efficace pour prévenir de nouvelles interruptions et problèmes de performance. La société prévoit de mettre cette solution à disposition dans les semaines à venir.

L’importance de tests approfondis

Cette erreur de l’Explorateur de fichiers de Windows 11 souligne l’importance cruciale de tests rigoureux avant la publication de toute mise à jour. Introduire des modifications dans le système d’exploitation peut avoir involontairement des répercussions sur d’autres domaines et entraîner de telles erreurs. Des tests complets peuvent aider à identifier et à corriger de tels problèmes, garantissant ainsi une expérience utilisateur plus fluide.

Améliorations de Windows Ink

En plus de résoudre l’erreur de l’Explorateur de fichiers, Microsoft a apporté des améliorations à Windows Ink dans la dernière mise à jour de Windows 11. Une amélioration notable permet aux utilisateurs d’entrer directement du contenu manuscrit dans les champs d’édition, offrant ainsi une expérience d’écriture fluide. La précision de la technologie de reconnaissance de l’écriture manuscrite a également été améliorée, ce qui se traduit par des expériences d’écriture plus fluides et fiables. De plus, l’introduction du geste d’effacement simplifie les modifications rapides, offrant aux utilisateurs une plus grande commodité lors du processus d’édition.

Perspectives d’avenir

L’engagement de Microsoft à résoudre l’erreur de l’Explorateur de fichiers témoigne de sa volonté de fournir une expérience utilisateur fluide dans Windows 11. Alors que l’entreprise travaille diligemment pour proposer une solution permanente, les utilisateurs peuvent s’attendre à une utilisation améliorée du processeur et à des performances accrues sur leurs appareils Windows. Il est crucial que les utilisateurs restent informés des prochaines mises à jour et les installent rapidement pour garantir un fonctionnement optimal du système.

En conclusion, Microsoft a reconnu le problème avec l’Explorateur de fichiers dans Windows 11, qui a entraîné une utilisation excessive du processeur et des inquiétudes en termes de performance pour les utilisateurs. Bien qu’il existe des solutions temporaires, l’entreprise développe activement un correctif permanent qui devrait être disponible prochainement. Cet incident met en évidence l’importance de tests approfondis avant la publication de logiciels. En plus de résoudre l’erreur, Microsoft a apporté des améliorations à Windows Ink, offrant aux utilisateurs de meilleures capacités de saisie manuscrite. Avec l’engagement de Microsoft à résoudre l’erreur de l’Explorateur de fichiers, les utilisateurs peuvent s’attendre à une expérience plus fluide avec Windows 11 dans un avenir proche. Restez à l’écoute pour les mises à jour et assurez-vous d’installer rapidement les correctifs à venir pour optimiser les performances de votre système.