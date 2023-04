Google améliore son chatbot IA Bard pour rivaliser avec ChatGPT

Google améliore Bard, son chatbot IA, pour rivaliser avec OpenAI dans l’industrie des chatbots d’IA. Apprenez-en davantage sur cette mise à niveau majeure.

Le PDG de Google, Sundar Pichai, a récemment annoncé que le géant de la technologie allait améliorer son chatbot d’IA, Bard, en le dotant de modèles plus performants la semaine prochaine. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de Google pour rivaliser avec ChatGPT et GPT-4 d’OpenAI. Dans cet article, nous plongerons dans les détails de la mise à niveau de Bard et ce qu’elle signifie pour l’industrie des chatbots d’IA.

Les échecs passés de Bard

Google avait dévoilé le chatbot d’IA, Bard, il y a quelque temps, qui était censé rivaliser avec ChatGPT d’OpenAI. Cependant, lors d’une démonstration en février, le chatbot a donné une réponse erronée embarrassante, entraînant une perte de 100 milliards de dollars en valeur de marché pour le géant de la technologie. Cela a suscité beaucoup de critiques envers Bard, qui était considéré comme peu performant comparé à d’autres chatbots de l’industrie.

Bard amélioré à PaLM

En réponse aux critiques de la démonstration ratée de Bard, Sundar Pichai, le PDG de Google, a abordé le sujet dans une interview pour le podcast Hard Fork du New York Times. Pichai a « assuré » les auditeurs que Bard serait bientôt amélioré avec un modèle de langage plus performant appelé Pathways Language Model (PaLM), qui est plus récent et mieux adapté à des tâches telles que la logique et les problèmes de codage. Bard fonctionne actuellement sur une version légère et efficace de LaMDA.

La mise à niveau vers PaLM apportera davantage de capacités, telles qu’une meilleure résolution de problèmes mathématiques et de raisonnement.

Approche conservatrice du développement de l’IA

Pichai a reconnu que l’approche conservatrice de la société en matière de développement d’IA avait contribué aux limites de Bard. Il a révélé qu’il avait discuté du projet avec les cofondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, et qu’il était important de ne pas sortir un modèle plus performant avant de pouvoir bien le gérer.

Malgré les revers, Pichai est optimiste quant à l’avenir de l’IA et de ses avantages potentiels. Cependant, il a également souligné l’importance d’anticiper les risques associés à la croissance rapide de l’IA et de s’adapter pour relever ces défis.

A la recherche de rattrapage

Bard a été lancé au grand public aux États-Unis et au Royaume-Uni le 21 mars, mais n’a pas suscité autant d’attention que le chatbot AI de Bing de Microsoft et ChatGPT d’OpenAI. Avec la mise à niveau imminente, Google espère rattraper ses concurrents dans l’espace des chatbots d’IA. La mise à niveau rendra Bard un concurrent plus viable, avec le potentiel de surpasser ses rivaux.

Dernières réflexions

La mise à niveau de Bard AI à PaLM est un pas dans la bonne direction pour le géant de la technologie Google. La mise à niveau apportera davantage de capacités au chatbot d’IA, ce qui lui permettra de rivaliser plus efficacement avec les autres chatbots de l’industrie.

Cette initiative souligne également l’engagement de Google envers le développement de l’IA, tout en soulignant l’importance d’anticiper et de réduire les risques associés à la croissance rapide de l’IA. Alors que l’industrie des chatbots d’IA continue d’évoluer, il sera intéressant de voir comment Bard AI amélioré de Google se positionnera par rapport à ses concurrents.

Qu’en pensez-vous ? Pensez-vous que l’amélioration de Bard permettra à Google de rattraper son retard sur ses concurrents dans l’industrie des chatbots d’IA ? Laissez-nous un commentaire pour partager vos réflexions.