Google Drive a une limite de création de fichiers étrange

Les utilisateurs de Google Drive se heurtent à un mur lorsqu’ils tentent de créer plus de 5 millions de fichiers. Voici pourquoi et ce que vous pouvez faire pour y remédier.

Google Drive est l’un des services de stockage cloud les plus populaires, offrant 15 Go d’espace de stockage gratuit à chaque détenteur de compte Google. Bien que cette capacité de stockage soit suffisante pour de nombreux utilisateurs, certains optent pour des plans de stockage plus importants via Google One, à partir de 2 $ par mois. Cependant, il semble que Google ait activé silencieusement une restriction arbitraire sur le nombre de fichiers pouvant être stockés dans un compte Drive, même pour les utilisateurs ayant payé pour un stockage supplémentaire.

Une nouvelle limite imposée entraîne des erreurs pour les utilisateurs de Drive

Depuis février de cette année, Google a imposé une limite de 5 millions de fichiers sur le nombre d’éléments qu’un seul utilisateur peut créer dans un compte Drive. Cela signifie que les utilisateurs qui stockent plus de 5 millions de fichiers recevront un message d’erreur lorsqu’ils essaient de réaliser toute action de création sur Drive. Cette nouvelle limite a suscité des inquiétudes parmi les utilisateurs de Drive, avec de nombreux signalements du problème sur le Google Issue Tracker depuis février.

Le Redditor u/ra13 a vécu l’expérience de dépasser la nouvelle limite et a signalé que plusieurs utilisateurs de Drive ont commencé à voir un message d’erreur le 14 février, indiquant « échec du téléchargement » lorsqu’ils essayaient d’ouvrir un nouveau dossier ou de réaliser toute autre action de création sur Drive. Des représentants de Google ont rapporté à certains utilisateurs que la limite de création de fichiers de 5 millions était en place, que les fichiers soient dans la corbeille du compte Drive depuis 30 jours ou dans un stockage « actif ».

Une mesure préventive pour assurer la stabilité et la sécurité du système

Selon un porte-parole de Google qui s’est entretenu avec Ars Technica, la limite de création de fichiers de 5 millions n’est pas un bug, mais la fonction prévue de Drive. Le représentant a précisé que le plafond ne concerne pas le nombre de fichiers qu’un utilisateur a sur son Drive, mais le nombre d’éléments qu’un utilisateur peut créer dans un compte Drive. Le porte-parole a également déclaré que cette limite est une mesure préventive contre l’utilisation abusive du système susceptible d’affecter la stabilité et la sécurité du système.

Bien que Google affirme que cette limite n’affectera qu’un nombre « infime » d’utilisateurs, de nombreux utilisateurs de Drive ont été touchés par cette nouvelle limite imposée. Comme le souligne le Redditor, il n’y a aucune mention de cette restriction dans la documentation officielle, et les utilisateurs confus qui rencontrent cette limite sans aucun matériel de référence disponible sont laissés dans l’ignorance. Il est difficile de croire que l’entreprise n’a pas anticipé une situation comme celle-ci lorsque Drive est connu pour être partagé entre des centaines d’utilisateurs, en particulier dans les établissements d’enseignement ou autres grandes organisations privées.

Impacts du changement de règle

Les utilisateurs de Google Workspace ont une limite de 400 000 éléments de Drive partagés, y compris des fichiers, des raccourcis ou des dossiers, clairement indiquée sur une page d’assistance. Cependant, la nouvelle limite imposée par Google Drive n’a pas été clairement communiquée aux utilisateurs et semble être entrée en vigueur uniquement en février. Bien que le stockage de données sur 5 millions de fichiers ne soit généralement pas considéré comme une bonne pratique, il y a des utilisateurs qui ont besoin de cette capacité de stockage élevée. Pour ces utilisateurs, il peut être nécessaire de considérer des solutions de services cloud alternatives.