Gmail peut désormais rechercher votre adresse électronique sur le dark web

Google prévoit d’améliorer ses mesures de sécurité en ligne en intégrant un outil de signalement du dark web dans son service de messagerie populaire, Gmail. Cette nouvelle fonctionnalité de sécurité vise à alerter les utilisateurs lorsque leurs adresses e-mail apparaissent sur le dark web, une partie d’Internet tristement célèbre pour ses activités illicites. Google a partagé ses plans de déploiement de cette fonctionnalité de sécurité, ainsi que plusieurs autres, lors de sa conférence annuelle des développeurs, Google I/O.

Le dark web est un univers numérique où les informations personnelles des utilisateurs, y compris les adresses e-mail, peuvent se retrouver à la suite de violations de données. Ces détails sont souvent vendus à des cybercriminels qui peuvent les utiliser pour le vol d’identité, la fraude bancaire et les escroqueries par phishing. Cette nouvelle initiative de Google vise à améliorer la sécurité en ligne des utilisateurs en vérifiant si leurs adresses Gmail apparaissent sur le dark web et en leur proposant des recommandations pour renforcer leur sécurité numérique.

Initialement, l’outil de signalement du dark web de Google n’était disponible que pour les abonnés américains de Google One, les utilisateurs de la plateforme de stockage cloud étendue de l’entreprise. Cependant, Google prévoit maintenant d’étendre ce service à tous les utilisateurs de Gmail basés aux États-Unis dans les prochaines semaines, puis progressivement à certains marchés internationaux. Les détails concernant les pays qui auront accès à cet outil n’ont pas encore été divulgués.

En plus de l’outil de signalement du dark web, Google étend également ses services de protection contre le spam à Google Drive. Une nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs de désigner les fichiers qu’ils considèrent comme du spam. Google Drive classera ensuite automatiquement les fichiers similaires dans une vue spam, empêchant ainsi les utilisateurs d’accéder involontairement à tout contenu indésirable ou abusif. Google affirme que cette nouvelle vue simplifiera le processus de séparation et d’examen des fichiers.

Une autre fonctionnalité conviviale est le processus simplifié de suppression de l’historique de recherche dans Google Maps. Google introduit la possibilité d’effacer les recherches récentes directement dans l’application Maps d’un simple toucher, une fonctionnalité qui était auparavant accessible uniquement via l’onglet « Activité Web et des applications » dans les paramètres du compte. La société n’a pas encore annoncé les régions qui bénéficieront de cette nouvelle fonctionnalité.

De plus, Google renforce les services de sécurité utilisés par d’autres plateformes et organisations. L’API de sécurité du contenu de l’entreprise, un outil utilisé par des plateformes comme Facebook et Yubo pour détecter et supprimer les contenus d’abus sexuels sur les enfants (CSAM) du web, couvrira désormais également les contenus vidéo. Il s’agit d’une expansion de la technologie précédente, CSAI Match, utilisée par YouTube pour détecter les CSAM dans les vidéos en ligne. Google n’a pas précisé si la nouvelle fonctionnalité vidéo de l’API va remplacer CSAI Match ou comment les deux services vont interagir.

Les dates de sortie de nombreuses fonctionnalités n’ont pas encore été annoncées par Google. Cependant, la société continue de déployer de nouvelles améliorations, notamment des fonctionnalités alimentées par l’intelligence artificielle pour la recherche et des itinéraires en 3D pour Google Maps, annoncées lors de la conférence Google I/O. Avec ces mises à jour, Google semble s’engager à améliorer l’expérience utilisateur et la sécurité en ligne sur l’ensemble de sa gamme de services.

