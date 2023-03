Les modèles ChatGPT et Whisper d’OpenAI désormais disponibles sur API

OpenAI réduit les coûts de ChatGPT de 90% et offre l’API Whisper aux développeurs pour des capacités de langage et de synthèse vocale abordables.

OpenAI a annoncé que ses modèles ChatGPT et Whisper sont désormais disponibles sur son API, offrant aux développeurs un accès abordable à des dispositions de pointe en matière de langage et de reconnaissance vocale alimentées par l’IA. En réduisant le coût de ChatGPT de 90 %, OpenAI espère permettre à davantage d’entreprises de tirer parti de ses dispositions pour développer des applications de nouvelle génération.

OpenAI a fait un pas important vers la démocratisation de l’accès à ses compétences avancées de langage et de synthèse vocale alimentées par l’IA en rendant ses modèles ChatGPT et Whisper disponibles sur son API.

Dans une annonce récente, OpenAI a fait savoir qu’elle a réduit le coût de ChatGPT de 90 % depuis décembre et qu’elle fait dorénavant profiter les utilisateurs de l’API de ces économies. Cette mesure permettra à plutôt d’entreprises de tirer parti des potentialités d’OpenAI pour développer des applications de nouvelle génération. En outre, OpenAI introduit une nouvelle famille de modèles ChatGPT appelée gpt-3.5-turbo, au prix de 0,002 $ par 1k jetons, ce qui la rend dix fois moins chère que les modèles existants.

API et mises à jour de ChatGPT

L’API ChatGPT d’OpenAI est désormais plus accessible et plus abordable que jamais. La famille de modèles gpt-3.5-turbo est idéale pour les cas d’utilisation hors chat et utilise un nouveau format appelé Chat Markup Language (ChatML).

OpenAI améliore continuellement ses modèles ChatGPT et offrira ces mises à niveau aux développeurs. En outre, des instances dédiées sont dorénavant disponibles pour les utilisateurs qui souhaitent avoir un meilleur contrôle sur les versions de leurs modèles et les performances de leur système.

API Whisper pour Speech-to-Text

Le modèle Whisper d’OpenAI est à présent disponible par le biais de son API, offrant aux développeurs un accès pratique et à la demande aux capacités de synthèse vocale. Le modèle large-v2 est facturé à 0,006 $ par minute et est abordable via des points de terminaison, de transcription ou de traduction. La pile de services d’OpenAI garantit des performances plus rapides par rapport à d’autres services.

L’attention des développeurs

OpenAI reconnaît l’importance de fournir un service fiable pour garantir que l’IA profite à tous. C’est pourquoi elle a apporté des modifications spécifiques à son API en fonction des commentaires des développeurs.

OpenAI n’utilisera pas les données soumises par le biais de l’API pour améliorer ses services, sauf si l’organisation y consent. Elle a établi une politique de conservation des données par défaut de 30 jours, amélioré sa documentation pour les développeurs et simplifié ses conditions de service et ses politiques d’utilisation.

Conclusion

La décision d’OpenAI de rendre ses modèles ChatGPT et Whisper disponibles sur son API et de réduire le coût de ChatGPT de 90 % est un pas important vers la démocratisation de l’accès aux capacités de pointe de l’IA en matière de langage et de reconnaissance vocale.

Cette initiative permettra à davantage d’entreprises de tirer parti des potentialités d’OpenAI pour développer des applications de nouvelle génération. En outre, l’accent mis par OpenAI sur les commentaires des développeurs et la fourniture d’un service fiable montre son engagement à faire en sorte que l’IA profite à tous.

