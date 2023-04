iPhone 15 Pro : boutons sensibles personnalisables

Découvrez les nouveautés de l’iPhone 15 Pro avec des boutons capacitifs sensibles, un bouton d’action programmable et une puce à basse consommation.

On dit qu’Apple va dévoiler une fonctionnalité de sensibilité personnalisable révolutionnaire pour les boutons à semi-conducteurs de ses futurs modèles iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Une source sur le forum MacRumors suggère que le commutateur de sensibilité sera intégré dans les paramètres, permettant aux utilisateurs de modifier la sensibilité des boutons en fonction de leurs préférences. Cette innovation vise à répondre aux préoccupations soulevées par certains utilisateurs d’iPhone concernant la fonctionnalité des nouveaux boutons capacitifs lorsque le téléphone est enfermé ou que des gants sont portés.

Boutons Capacitifs à Semi-Conducteurs avec Puce à Ultra Basse Consommation

Les nouveaux boutons capacitifs à semi-conducteurs, exclusifs à la série iPhone 15 Pro, devraient intégrer une puce à ultra basse consommation. Cette puce permettra aux boutons de rester opérationnels même lorsque l’appareil est éteint ou hors tension. Elle détectera les pressions et les gestes de maintien des utilisateurs tout en fournissant une rétroaction Taptic Engine.

Bouton d’Action Programmable Remplaçant l’Interrupteur de Mise en Silencieux

Outre la fonctionnalité de sensibilité réglable, l’iPhone 15 Pro sera également doté d’un nouveau bouton d’action programmable, qui remplacera l’interrupteur de mise en silencieux. Ce bouton permettra aux utilisateurs de personnaliser diverses fonctionnalités, telles que le verrouillage de l’orientation, la lampe de poche et le mode basse consommation.

Puce à Basse Consommation Alimentant les Chips NFC, Bluetooth LE et UW

La nouvelle puce à basse consommation innovante de la série iPhone 15 Pro alimentera également les puces NFC, Bluetooth LE et UW, même lorsque le téléphone est éteint ou hors tension. Par conséquent, les utilisateurs peuvent continuer à utiliser leurs appareils pour des paiements sans contact ou d’autres tâches nécessitant ces technologies, indépendamment de l’état de leur téléphone.

Bouton de Volume Unifié pour une Expérience Utilisateur Améliorée

On prévoit que l’iPhone 15 Pro présentera un bouton de volume unifié, remplaçant les boutons de volume séparés présents dans la série iPhone 14. Le nouveau bouton permettra aux utilisateurs de régler le volume en appuyant sur différentes sections du bouton.

En prévision de la sortie de la série iPhone 15

La série iPhone 15 d’Apple devrait être annoncée en septembre, avec l’inclusion de la sensibilité personnalisable pour les boutons à semi-conducteurs qui devrait en faire l’une des sorties les plus attendues du géant de la technologie. Grâce aux nouvelles fonctionnalités, les utilisateurs d’iPhone 15 Pro peuvent anticiper une expérience plus personnalisable et réactive lors de l’utilisation de leurs appareils.