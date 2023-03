W&W Jour 4 : une célébration du patrimoine horloger

Le quatrième jour de Watches & Wonders met en lumière Roger Dubuis, IWC et Baume & Mercier, trois prestigieuses maisons horlogères riches en patrimoine et en histoire.

Roger Dubuis : un hommage à l’ »Hyper Horlogerie »

Roger Dubuis défie les conventions avec son concept innovant d' »Hyper Horlogerie ». Depuis sa création en 1995 par le maître horloger Roger Dubuis et Carlos Dias, la marque a constamment lancé des designs de montres révolutionnaires et avant-gardistes. Basée à Genève, cette manufacture indépendante est le secret de sa puissance technique.

Les montres Roger Dubuis, IWC et Baume & Mercier exposées à Watches & Wonders

Pour Watches & Wonders 2023, Roger Dubuis met en avant son concept d' »Hyper Horlogerie », montrant sa créativité et son savoir-faire à travers sa montre Monobalancier Excalibur Blacklight Spin-Stone et la chronographe expérimental Monovortex Split Seconds. Cette dernière comporte un tourbillon Conical Monovortex, une trajectoire conique à 360 degrés qui garantit la précision, un nouveau calibre de chronographe à rattrapante et un indicateur de réserve de marche innovant. La montre est logée dans un boîtier unique en fibre de composite minéral rouge avec un extérieur en or rose de 47 mm.

IWC : un hommage à l’héritage de l’Ingenieur de Gérald Genta

IWC rend hommage au défunt Gérald Genta, légendaire designer de montres suisse qui a créé des montres emblématiques avec des bracelets intégrés. La montre Ingenieur de Genta, lancée pour la première fois par IWC en 1955, a été redessinée en 1976 sous la forme de l’Ingenieur SL « Jumbo » ref. 1832. L’Ingenieur SL « Jumbo » a établi une identité visuelle forte, avec un boîtier intérieur en fer doux, un motif de cadran unique et un bracelet H-link intégré.

Roger Dubuis, IWC et Baume & Mercier célèbrent leur patrimoine horloger

La nouvelle Ingenieur Automatic 40, inspirée du design des années 1970 de Genta, a été vivement attendue par les passionnés de montres IWC. Le modèle offre une ergonomie et une portabilité améliorées, avec des attaches retravaillées et des vis fonctionnelles polygonales pour un meilleur ajustement au poignet. Il est disponible en trois versions en acier avec des cadrans noirs, argentés ou bleus, ainsi qu’une version en titane grade 5 avec un cadran gris. Le calibre 32111 fabriqué par IWC alimente la montre, offrant 120 heures de réserve de marche et une forte résistance aux champs magnétiques.

Baume & Mercier : 50 ans de la collection Riviera

Baume & Mercier célèbre le 50e anniversaire de sa célèbre collection Riviera, née du partenariat entre William Baume et Paul Mercier en 1918. La collection Riviera, lancée en 1973 par le designer Jean-Claude Gueit, est connue pour ses lignes épurées et sa lunette distinctive à douze côtés.

Roger Dubuis met en avant sa créativité et son savoir-faire avec deux montres exceptionnelles

Pour marquer cet événement, Baume & Mercier présente la Riviera Azur 300M, un hommage à la première montre de plongée Riviera de 1981. La montre dispose d’un boîtier dodécagonal en acier de 42 mm, étanche jusqu’à 300 mètres, et d’une lunette unidirectionnelle en acier poli, satiné et sunburst. Son design comprend un traitement laqué noir ou bleu sur les quinze premières minutes de la lunette, tandis que des index larges revêtus de SuperLuminova et des aiguilles luminescentes garantissent une lisibilité optimale sous l’eau. La version de cadran bleu en saphir fumé présente des aiguilles émettant une lueur beige, tandis que la version de cadran noir comporte des aiguilles luminescentes grises.

Baume & Mercier célèbre les 50 ans de sa collection Riviera

Baume & Mercier équipe la Riviera Azur 300M du mouvement de manufacture Baumatic, offrant une réserve de marche de 5 jours, une précision de -4 / +6 secondes par jour et des propriétés antimagnétiques jusqu’à 1 500 Gauss.

En conclusion, le quatrième jour de Watches & Wonders met en lumière le remarquable patrimoine et l’innovation de trois grandes maisons horlogères : Roger Dubuis, IWC et Baume & Mercier. Avec leurs derniers hommages et leurs nouvelles créations, ces marques continuent de repousser les limites du design et de l’ingénierie, assurant leur place dans les annales de l’histoire horlogère.

Parmi les modèles présentés par Roger Dubuis, IWC et Baume & Mercier lors de Watches & Wonders 2023, quelles caractéristiques vous attirent le plus ? Peut-être êtes-vous attiré par l’innovation et la technologie de Roger Dubuis, l’hommage rendu à l’héritage de Gérald Genta par IWC ou le design épuré de la Riviera Azur 300M de Baume & Mercier. Dites-nous dans les commentaires ce que vous appréciez le plus chez ces marques horlogères et quel modèle vous seriez ravi d’ajouter à votre collection !