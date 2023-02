Google lance Bard : le Chatbot doté d’une intelligence artificielle, rival de ChatGPT

Êtes-vous prêt pour la prochaine grande nouveauté en matière de chatbots alimentés par l’IA ? Google vient d’annoncer le lancement de Bard, sa dernière création dans le monde de la technologie de l’IA. Bard est conçu pour rivaliser avec le très populaire chatbot ChatGPT, et il est construit sur le modèle de langage existant de Google, Lamda. Dans ce billet de blog, nous allons nous plonger dans le monde passionnant de Bard et ce qu’il nous réserve.

Qu’est-ce que Bard ?

Bard est le dernier chatbot de Google alimenté par l’IA qui vise à rivaliser avec ChatGPT. Il est construit sur le modèle de langage existant Lamda, qui a été décrit par les ingénieurs de Google comme étant si humain dans ses réponses qu’ils pensaient qu’il était sensible. Bard cherche à combiner la vaste connaissance du monde avec l’intelligence et la créativité des grands modèles de langage.

Comment fonctionne Bard ?

Bard utilise ce qui est disponible sur Internet comme vaste base de données de connaissances, tout comme ChatGPT. Cependant, la possibilité de partager du matériel offensant et de la désinformation par le biais de ces chatbots d’IA suscite des inquiétudes. Le PDG de Google, Sundar Pichai, a souligné la nécessité pour les services d’IA d’être « audacieux et responsables ». La plateforme fonctionnera initialement sur une version « légère » de Lamda, ce qui la rendra plus accessible à un plus grand nombre d’utilisateurs.

Quoi de neuf avec les outils d’IA pour la recherche Google ?

Google a également annoncé de nouveaux outils d’IA pour son moteur de recherche actuel, lui permettant de fournir des réponses plus précises et plus pertinentes aux questions des utilisateurs. Le PDG a déclaré que les gens posent des questions plus nuancées par le biais de la recherche Google, et l’IA peut aider en synthétisant les informations pour les questions pour lesquelles il n’y a pas une seule bonne réponse. Bientôt, les utilisateurs verront dans la recherche des fonctions alimentées par l’IA qui distillent des informations complexes dans des formats faciles à comprendre.

L’avenir des chatbots IA

L’objectif ultime des chatbots IA comme Bard et ChatGPT est de remplacer les pages de liens web par une réponse définitive. Cela rendrait la recherche sur Internet beaucoup plus efficace et conviviale. Les experts estiment que l’avenir des chatbots IA se situe dans le domaine de la recherche sur Internet, en fournissant aux utilisateurs les réponses dont ils ont besoin rapidement et facilement.

Conclusion

Bard, la dernière création de Google, est un développement passionnant dans le monde des chatbots alimentés par l’IA. Construit à partir du modèle de langage existant Lamda, Bard vise à rivaliser avec le très populaire ChatGPT et à fournir aux utilisateurs des réponses précises et pertinentes à leurs questions. Avec l’ajout de nouveaux outils d’IA pour la recherche Google, l’avenir des chatbots IA semble prometteur, et nous sommes impatients de voir quels autres développements passionnants verront le jour dans ce domaine.

Que pensez-vous du lancement de Bard, le chatbot de Google alimenté par l’IA, rival de ChatGPT ? Pensez-vous qu’il va changer la donne dans le monde de la technologie de l’IA ? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous !