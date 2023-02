Une erreur de Bard AI Chatbot coûte à Google des milliards de dollars en valeur de marché

Découvrez l’impact des erreurs de l’IA sur Alphabet Inc., alors que les actions de Google ont chuté de 7,7 % en raison des inquiétudes entourant la compétence de son rival ChatGPT, Bard. Restez informé des dernières mises à jour de la course à l’IA et de son impact sur le marché boursier.

Introduction

L’intelligence artificielle (IA) est l’un des sujets les plus débattus dans le secteur de la technologie aujourd’hui, les entreprises, grandes et petites, investissant massivement dans la technologie pour prendre l’avantage dans la course à l’IA générative.

Cette semaine, Microsoft et Alphabet ont ressenti la chaleur de la course lorsque le marché boursier s’est prononcé sur leurs projets d’IA respectifs, faisant chuter les actions d’Alphabet de 7,7 % et faisant grimper celles de Microsoft de 4,2 %. Dans ce billet de blog, nous allons explorer les événements qui ont conduit à ces résultats divergents et ce qu’ils pourraient signifier pour l’avenir de l’IA.

I. L’impact du Chatbot Bard AI sur la valeur de l’action Alphabet

Google, la société mère d’Alphabet, a récemment dévoilé son rival ChatGPT, Bard AI Chatbot, le 6 février dernier. Cependant, des inquiétudes quant à la compétence du chatbot ont rapidement fait surface, entraînant une chute de 7,7 % des actions d’Alphabet et effaçant plus de 100 milliards de dollars de valeur boursière. Cette chute massive, bien plus importante que la baisse de 2,8 % enregistrée le lendemain de la publication des résultats d’Alphabet, montre l’importance du succès dans la course à l’IA pour les investisseurs.

II. L’incorporation par Microsoft de la technologie ChatGPT d’OpenAI

Contrairement à Alphabet, l’action de Microsoft a augmenté de 4,2 % après avoir présenté la manière dont l’entreprise incorporait la populaire technologie ChatGPT d’OpenAI dans ses produits, tels que le moteur de recherche Bing. Malgré l’enthousiasme, Morgan Stanley a noté qu’il peut être difficile et coûteux d’amener les consommateurs à modifier leur comportement en matière de recherche et de navigation.

III. Le paysage mondial de l’IA et son modèle économique

La course à l’IA ne se limite pas aux entreprises américaines. Les géants chinois de la technologie comme Baidu, Alibaba et NetEase ont annoncé leur intention de développer leurs capacités en matière d’IA, ce qui a alimenté la hausse de leurs actions.

Pendant ce temps, les entreprises américaines comme Nvidia, C3.ai, Microsoft et Alphabet tentent toujours de rattraper leur retard. Bill Stone, responsable des investissements chez Glenview Trust Co, estime qu’il est trop tôt dans la course pour déclarer un vainqueur.

Conclusion

La course à l’armement de l’IA s’intensifie et les entreprises investissent massivement dans cette technologie pour prendre l’avantage. Cette semaine, Microsoft et Alphabet ont ressenti l’impact de cette course, leurs valeurs boursières ayant divergé.

S’il est encore trop tôt pour déclarer un vainqueur, les événements de la semaine dernière ont montré l’importance du succès dans la course à l’IA pour les investisseurs et l’importance de la technologie pour façonner l’avenir.

Question pour les lecteurs

Que pensez-vous de l’erreur d’IA qui vient de coûter 100 milliards de dollars à Google ? Êtes-vous surpris par le résultat ou pensez-vous que cela devait arriver ? Comment voyez-vous l’avenir de la technologie de l’IA et son impact sur le marché boursier ? Partagez vos idées et perspectives dans les commentaires ci-dessous.