Microsoft Bing avec ChatGPT serait lancé en mars

L’incorporation de la technologie du chatbot ChatGPT d’OpenAI devrait améliorer le moteur de recherche Bing de Microsoft.

Microsoft prévoit d’intégrer l’intelligence artificielle du chatbot ChatGPT d’OpenAI dans la prochaine version de son moteur de recherche Bing. Microsoft espère que cette nouvelle fonctionnalité lui donnera un avantage sur Google lorsqu’elle fera ses débuts à la fin du mois de mars. Lorsque 2019 est arrivé, Microsoft a investi un milliard de dollars dans OpenAI, et les deux entreprises ont travaillé ensemble pour apporter GPT à Bing depuis lors.

Selon les rumeurs, Microsoft prévoit de mettre à jour son moteur de recherche Bing avec l’intelligence artificielle du chatbot ChatGPT d’OpenAI, le rendant capable de fournir des réponses en phrases complètes aux requêtes des utilisateurs plutôt qu’une simple liste de résultats.

Lancée d’ici la fin du mois de mars, cette nouvelle fonctionnalité vise à différencier Microsoft de Google, son principal concurrent en matière de recherche.

En outre, Microsoft espère récupérer le milliard de dollars qu’il a investi dans OpenAI en 2019.

Les plans de Bing pour incorporer la technologie d’OpenAI ne sont pas encore clairs.

Voici tout ce que nous savons sur la collaboration entre Microsoft et OpenAI et comment elle pourrait améliorer vos résultats de recherche Bing.

Collaboration entre Microsoft et OpenAI

Après que des rumeurs aient fait surface en octobre 2022 selon lesquelles Microsoft discutait d’un deuxième investissement de plusieurs milliards de dollars dans le secteur de l’IA, le partenariat entre Microsoft et OpenAI a suscité beaucoup d’attention dans la communauté technologique.

Lorsque Microsoft a réalisé son investissement initial de 2019 dans OpenAI, les deux sociétés ont conclu un accord pour que le géant du logiciel intègre certains aspects de GPT dans Bing.

Bien qu’il ne soit pas clair si la version actuelle de GPT alimentera le service, Microsoft et OpenAI ont travaillé ensemble sur les moyens d’intégrer GPT dans Bing pour améliorer l’expérience utilisateur.

En 2021, OpenAI a dévoilé GPT-3, et en 2022, ChatGPT utilisait une version actualisée de l’outil, GPT-3.5. L’entreprise a annoncé que le développement de GPT-4, une version plus avancée, était en cours, mais aucune date de sortie n’a été communiquée.

Utilisation actuelle de la technologie d’OpenAI par Microsoft

Microsoft utilise actuellement les services en nuage d’OpenAI dans des produits qui permettent aux utilisateurs de générer du texte, du code et des images à l’aide d’instructions simples et de former des modèles d’apprentissage automatique à partir de données Web.

L’intégration des technologies d’OpenAI se retrouve dans certaines applications commerciales de Microsoft. Dans le cadre de son activité de location de serveurs et de puissance de calcul Azure, la société fournit GPT-3 et Dall-E 2 aux entreprises clientes.

Microsoft a lancé son service d’abonnement Copilot en juin 2022 ; il utilise les outils d’OpenAI pour accélérer le processus de génération automatique de code pour les programmeurs.

Comme ces modèles peuvent parfois produire des résultats choquants ou inexacts, il semble que la prochaine étape du partenariat entre OpenAI et Microsoft sera l’intégration à Bing.

Google a fait des progrès considérables en matière d’intelligence artificielle, mais l’entreprise a mis du temps à lancer un chatbot comme ChatGPT. Pourquoi Microsoft pense-t-elle pouvoir intégrer ChatGPT en toute sécurité dans la recherche Bing sans mettre en péril sa crédibilité auprès des utilisateurs ?

En 2016, le chatbot Tay de Microsoft a connu des problèmes de contenu inapproprié que l’entreprise n’a toujours pas réglés.

Les responsables de Microsoft n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Une chose importante à garder à l’esprit est qu’OpenAI prévoit de commencer à facturer ChatGPT à l’avenir, tout comme il le fait maintenant pour les développeurs qui utilisent GPT pour faire des bots générateurs de texte. Par conséquent, Bing pourrait bientôt être l’un des rares moyens encore gratuits d’accéder à GPT.