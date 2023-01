Les utilisateurs de Windows 7 et 8 exposés à des cyberattaques

Les versions des systèmes d’exploitation Windows 7 et Windows 8 de Microsoft sont sur le point de devenir obsolètes, car l’entreprise ne fournira plus de mises à jour de sécurité après le 10 janvier 2023.

Bien que l’entreprise technologique ait cessé de mettre à jour les deux versions en 2020 et 2016, respectivement, les correctifs de sécurité leur ont permis d’être utilisés par la communauté sans problème, car ces informations offraient un niveau de protection adéquat contre les cyberattaques.

Maintenant que c’est connu, les pirates trouveront des moyens d’envahir la vie privée des utilisateurs et de compromettre les anciennes versions de ces systèmes si elles ne sont pas mises à jour.

L’adoption plus précoce de systèmes d’exploitation plus récents comme Windows 10 ou Windows 11 aurait donné aux plus de 100 millions d’appareils fonctionnant encore avec d’anciennes versions du système plus de temps pour se mettre à jour, car ils auraient eu accès à des mises à jour de sécurité garanties jusqu’en 2025.

Instructions pour installer la dernière version de Windows

Pour effectuer correctement la mise à jour, il est recommandé de se rendre sur la page officielle de téléchargement de Microsoft. Les utilisateurs peuvent obtenir toutes les informations dont ils ont besoin pour installer avec succès le dernier système d’exploitation, y compris toutes les conditions préalables, à partir de cet emplacement.

Si l’ordinateur portable de l’utilisateur n’est pas compatible avec Windows 11, il devrait envisager d’utiliser Windows 10 ; cependant, il est recommandé d’effectuer une mise à niveau vers un appareil compatible avec Windows 11, afin de pouvoir profiter de toutes les futures mises à jour.

Internet Explorer et Mozilla Firefox abandonnent également Windows 7

Les navigateurs Web comme Chrome et Firefox abandonneront également les mises à jour de sécurité pour ces plateformes.

Pour Chrome, Google a confirmé que « la prise en charge des mises à jour de sécurité et de stabilité importantes » prendra définitivement fin le 15 janvier 2023, tandis que pour Firefox, cela pourrait arriver en janvier ou, sinon, en juin de cette année.

Selon un communiqué publié sur le site de Google, « (l’utilisateur) doit s’assurer que son appareil fonctionne sous Windows 10 ou une version ultérieure pour continuer à recevoir les mises à jour de Chrome. »

Le navigateur Edge de Microsoft, qui cessera bientôt de prendre en charge Windows 7 et 8, a été conçu pour donner plutôt la priorité aux versions plus récentes de Windows. De la même manière qu’Office 365 ne prendra apparemment pas en charge les anciens systèmes, la prochaine version « Edge 109 » du 12 janvier n’offrira pas ce bonus à ceux qui utilisent des logiciels plus anciens.

Alors que la version la plus récente de la suite bureautique de Microsoft continuera à être compatible avec ces anciens systèmes, les versions suivantes ne le seront pas, et une erreur s’affichera si vous essayez d’installer une édition moderne.