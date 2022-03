Guide pour connecter une manette Xbox à un iPhone, un Mac, un Android ou un ordinateur

La manette Xbox est l’un des accessoires les plus compatibles avec les différentes plateformes. De plus, elle est connue pour être l’un des produits offrant la meilleure ergonomie pour le joueur grâce à la forme et à l’emplacement des boutons.

La manette Xbox peut être connectée à un iPhone, un Mac, un smartphone Android ou un PC Windows de la manière suivante.

Ainsi, il devient plus facile de participer à des jeux compétitifs. C’est pourquoi, si vous en possédez une, il est fort probable que vous souhaitiez la relier à un ordinateur, un téléphone portable ou une tablette.

L’une des clés de l’énorme polyvalence des manettes Xbox est leur connectivité. Ces accessoires sont compatibles avec les protocoles sans fil et Bluetooth de la Xbox. Par conséquent, vous pouvez être certain qu’ils fonctionneront avec presque tous les appareils auxquels vous souhaitez vous connecter.

Pour que les instructions soient suivies correctement, il est nécessaire de mettre en évidence les dispositifs suivants avec lesquels l’utilisateur peut connecter sa Xbox 360 :

Windows PC

Mac

Téléphone mobile ou tablette Android

iPhone ou iPad

Comment savoir si une manette de Xbox est compatible avec la technologie Bluetooth ?

Avant de commencer à connecter une manette Xbox à un appareil quelconque, vérifiez d’abord s’il prend en charge la technologie Bluetooth. Microsoft a conçu une méthode facile à utiliser pour le déterminer. Toutefois, il est essentiel de noter que les versions les plus récentes de ces manettes (à partir de la Xbox One S) intègrent la technologie Bluetooth.

Si vous voulez le confirmer, il vous suffit de vérifier la pièce en plastique située sur le dessus de la manette Xbox :

Sur une manette compatible Bluetooth, vous constaterez que le plastique entourant le bouton Xbox est de la même couleur et du même matériau que le reste de la manette.

Les appareils qui ne prennent pas en charge le Bluetooth verront le bouton Xbox entouré de plastique noir à surface brillante.

A gauche : contrôleur avec Bluetooth. A droite : contrôleur sans Bluetooth

Comment connecter une manette de Xbox à des PC Windows

Microsoft étant propriétaire de Xbox et de Windows, la connexion de votre manette à un ordinateur exécutant ce système d’exploitation devrait être un jeu d’enfant. En effet, l’organisation a pris la peine de concevoir plusieurs méthodes pour y parvenir, ce qui fait que les options sont nombreuses :

Via Bluetooth

Il n’est pas nécessaire d’acheter des câbles ou des adaptateurs avec cette option. Vous aurez besoin d’une manette Xbox et d’un PC fonctionnant sous Windows 10 ou une version ultérieure pour commencer. Cette méthode ne fonctionnera pas sur les versions précédentes du système d’exploitation.

Pour connecter une manette Xbox à un ordinateur via Bluetooth, il suffit de suivre les étapes suivantes :

Sur le PC, allez dans Paramètres. Ici, allez sur Appareils. Entrez dans Bluetooth et activez-le. Sélectionnez Ajouter un périphérique Bluetooth ou autre, et lancez la recherche de la télécommande. Appuyez sur le bouton de liaison de la Xbox lorsque l’ordinateur vous le demande. Ce bouton est situé sur le dessus du contrôleur.

Utilisation d’un câble USB

Pour Windows 7 et 8.1, dès que vous connectez la manette Xbox via un câble USB à votre ordinateur, celui-ci commence à télécharger les pilotes pour la faire fonctionner correctement.

Si vous avez Windows 10 ou 11, l’accessoire sera instantanément reconnu grâce à l’intégration des deux systèmes dans l’écosystème Xbox.

Utilisation d’un adaptateur sans fil Xbox

Microsoft a lancé la norme sans fil Xbox il y a quelques années. Le système est préinstallé sur un nombre limité de PC, notamment sur les modèles Surface de la société. Si votre PC n’en est pas équipé, vous pouvez toujours acheter un adaptateur externe.

Cela dit, si vous envisagez d’en acheter un, sachez que Microsoft a sorti deux modèles. L’un fonctionne avec Windows 10 et 11, tandis que l’autre est uniquement compatible avec Windows 7 et 8.1.

Adaptateur USB Xbox

Comment connecter une manette Xbox à macOS

La connexion d’une manette Xbox à un ordinateur Mac est aussi facile que sur un PC. Il suffit de suivre les étapes ci-dessous :

Appuyez sur le bouton d’appairage du contrôleur (situé sur le côté du connecteur supérieur).

Ouvrez les Préférences Système sur le Mac. Entrez dans Bluetooth. Localisez la manette Xbox dans la liste de droite et double-cliquez dessus.

Manette de Xbox connectée à un iMac

Connecter une manette de Xbox à un iPhone ou un iPad

À partir d’iOS 14.5, Apple a ajouté un support natif pour les manettes de Xbox. Le processus de synchronisation, quant à lui, est assez rapide et facile. Il suffit de suivre le processus et vous devriez être en mesure d’associer votre contrôleur :

Allumez le contrôleur et appuyez sur le bouton d’appairage. Allez dans Réglages sur l’iPhone ou l’iPad. Allez sur Bluetooth. Dans la liste des périphériques, sélectionnez votre manette Xbox lorsqu’elle apparaît. Suivez les étapes à l’écran et terminez le processus d’appairage.

Apple, de son côté, assure la compatibilité de la manette Xbox avec l’Apple TV. Tout ce dont vous avez besoin est tvOS 13 ou une version ultérieure sur votre appareil pour synchroniser la manette et jouer à Apple Arcade et à d’autres jeux compatibles.

Manette de Xbox connectée à l’iPhone

Comment connecter une manette Xbox à un appareil Android

La version 5.1 d’Android offre une compatibilité native avec la manette Xbox. Cependant, la compatibilité avec le système d’exploitation de Google est limitée à Bluetooth, ce qui signifie que vous aurez besoin d’une manette Xbox compatible Bluetooth.

D’autre part, l’expérience entre chaque fabricant est différente, et dépendra également de la version Bluetooth et de l’optimisation du terminal. Le processus est le suivant :

Allumez la manette Xbox et appuyez sur le bouton d’appairage. Allez dans Paramètres, puis dans Bluetooth sur votre téléphone mobile ou votre tablette Android. Dans la liste des périphériques, sélectionnez la manette Xbox. Suivez le processus d’appairage et vous avez terminé.

Vous pouvez désormais télécharger des applications depuis le Google Play Store qui vous permettent de mapper les boutons de votre manette Xbox. Cependant, des centaines de jeux ont été adaptés pour fonctionner nativement avec eux, alors expérimentez pour déterminer celui qui fonctionne le mieux pour vous.