Cyberpunk 2077 est maintenant à 10 $ sur PlayStation et Xbox

Cyberpunk 2077, le jeu de rôle en monde ouvert de CD Projekt Red, est disponible à un prix ridiculement bas grâce aux offres du Black Friday.

Cyberpunk 2077 est disponible pour 10 $ sur PlayStation et Xbox One.

Compte tenu de tous les bogues de Cyberpunk 2077 qui persistent encore aujourd’hui dans le jeu, on ne peut blâmer personne d’avoir profité des remises qui étaient offertes pour le jeu au lancement. On ne peut pas non plus être blâmé si l’on décide de ne pas acheter Cyberpunk 2077 après avoir pris connaissance de ses problèmes, car 59,99 $ est un prix élevé pour un jeu qui présente autant de problèmes.

Cependant, les gens pourraient être plus enclins à acheter Cyberpunk 2077 pour seulement 10 dollars, ce qui est comparativement très bon marché. Même avec ses problèmes, 10 dollars pour Cyberpunk 2077 est une aubaine, et il y a une offre Black Friday chez Target en ce moment qui permet aux joueurs d’acheter le jeu à ce prix.

Cyberpunk 2077 – Offres du Black Friday

Même si Cyberpunk 2077 n’est pas dans un état qui plairait aux fans, le jeu s’est considérablement amélioré par rapport à son lancement, et la situation ne peut que s’améliorer. Les mises à jour de Cyberpunk 2077 à venir en 2022 visent à rendre le jeu encore meilleur, avec de nouvelles extensions en préparation également. En outre, l’année 2022 verra également la sortie de la version next-gen de Cyberpunk 2077.

Lorsque Cyberpunk 2077 est sorti, le consensus général était que le jeu était bien meilleur lorsqu’il était exécuté sur un PC haut de gamme par rapport à ses homologues sur console.

Dans cette optique, on peut espérer que la version next-gen de Cyberpunk 2077 sera une bien meilleure expérience, et heureusement, la mise à jour next-gen est gratuite. Ainsi, quelqu’un pourrait profiter de cette offre, acheter la version PS4 ou Xbox One de Cyberpunk 2077 pour 10 dollars, puis attendre la sortie de la version native PS5 ou Xbox Series X pour y jouer sans frais supplémentaires.

Cependant, on ne sait pas exactement quand la version next-gen de Cyberpunk 2077 arrivera. CD Projekt Red a reporté le portage PS5 et Xbox Series X de Cyberpunk 2077, ainsi que ses mises à jour prévues, à un moment indéterminé de l’année prochaine. Espérons que de plus amples informations à ce sujet nous parviendront le plus tôt possible.

Cyberpunk 2077 est disponible dès maintenant sur PC, PS4, Stadia et Xbox One. Des versions PS5 et Xbox Series X sont également en cours de développement.