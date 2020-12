Sony retire le Cyberpunk 2077 du PlayStation Store et offre un remboursement complet

Sony va retirer le Cyberpunk 2077 du PlayStation Store et va offrir un remboursement complet à toute personne ayant acheté le jeu sur le magasin en ligne, selon la déclaration de la société ce jeudi.

Si vous souhaitez initier un remboursement, Sony vous conseille de visiter ce site et de vous connecter à votre compte PlayStation pour soumettre une demande.

C’est l’un des jeux les plus importants de l’année et il a été un succès financier, avec plus de 8 millions de précommandes. Mais son lancement récent a suscité des critiques sarcastiques pour divers échecs.

La rébellion est dans l’air pour le studio polonais de développement de jeux vidéo Projekt SA après la sortie du dernier titre de la société, longtemps attendu et trois fois retardé, qui a suscité des critiques cinglantes pour diverses failles.

Le personnel frustré et en colère a posé des questions au conseil d’administration la semaine dernière lors d’une réunion vidéo interne qui a débuté par des excuses de la direction pour le lancement désastreux de Cyberpunk 2077.

Les développeurs ont posé des questions difficiles sur la réputation de l’entreprise, les dates de livraison irréalistes du jeu et les heures supplémentaires incessantes dans les mois et les années précédant la sortie du jeu le 10 décembre.

Sortie du PlayStation Store

La réunion s’est tenue avant l’annonce choquante de Sony Corp. selon laquelle elle retirera le Cyberpunk 2077 du PlayStation Store et offrira un remboursement complet à tout client qui en fera la demande. Lors de la réunion du personnel, les directeurs de CD Projekt ont déclaré qu’ils étaient parvenus à un accord avec Sony, mais n’ont pas donné de détails. Dans un post sur Twitter vendredi dernier, la société a déclaré qu' »après notre conversation avec la PlayStation, une décision a été prise de suspendre temporairement la distribution numérique » du jeu.

Des délais irréalistes

De nombreux observateurs de l’industrie se sont demandé pourquoi Cyberpunk 2077, qui a été annoncé pour la première fois en 2012 et dont le lancement a été retardé à trois reprises en 2020, semble toujours inachevé. Plusieurs membres actuels et anciens du personnel qui ont travaillé sur Cyberpunk 2077 ont dit la même chose : les délais du jeu, fixés par le conseil d’administration, ont toujours été irréalistes. Il était clair pour beaucoup de développeurs qu’il fallait plus de temps.

Les joueurs ont constaté que Cyberpunk 2077, qui n’est disponible que depuis une semaine, est truffé d’erreurs. Le jeu a l’air bien sur PS5, mais au cours des quelques heures que j’ai passées avec le jeu, j’ai trouvé des plantages complets et un certain nombre de problèmes visuels. Sur PS4, le jeu est bien pire. Eurogamer a fait état de faibles performances, d’une faible fréquence d’images et d’une texture de pop-up.

Le déménagement a lieu quelques jours plus tard. Le développeur du CD Cyberpunk 2077, Projekt Red, a déclaré que les personnes qui ne sont pas satisfaites de leur achat devraient demander un remboursement. Cependant, en raison de la politique de remboursement stricte de Sony, beaucoup de ceux qui ont acheté des versions numériques du jeu sur le PlayStation Store n’ont pas pu obtenir de remboursement.