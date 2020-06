Sony dévoile la PlayStation 5 et introduit les premiers jeux vidéo pour la console

Au début de l’année, Sony a montré pour la première fois le logo de la PlayStation 5, qui a révélé en mars les spécifications de la console. En avril, la conception du contrôleur.

Et ce jeudi soir, dans ce qui semblait être une présentation de jeux pour la console uniquement, le fabricant japonais a montré pour la première fois la PlayStation 5, qu’il prévoit de lancer plus tard dans l’année.

La conception de la console, qui présente des côtés blancs et une bande centrale noire, rompt avec celle de ses prédécesseurs. La PlayStation 5, qui possède également des LED bleues, est conçue pour être placée verticalement.

Parmi la vingtaine de titres présentés, qui arriveront dans les prochains mois, voire les prochaines années, certains se démarquent, comme Gran Turismo® 7, Demon’s Souls, Resident Evil 8 : Village et Horizon Forbidden West.

Sony avait l’intention d’organiser cet événement le 4 juin. Mais les protestations antiracistes dans le monde entier à propos de la mort de l’Afro-Américain George Floyd aux mains de la police ont conduit la société à retarder la présentation. « Bien que nous comprenions que les joueurs du monde entier soient impatients de voir les jeux PS5, nous ne pensons pas que ce soit le moment de célébrer et pour l’instant, nous voulons prendre du recul et permettre à des voix plus importantes de se faire entendre », a écrit la société sur Twitter.

La présentation a finalement eu lieu une semaine plus tard et a suscité beaucoup d’enthousiasme. Elle a été diffusée sur son site web et sur ses chaînes Twitch et YouTube.

Environ deux heures avant le début de l’événement, quelque 4 000 personnes suivaient déjà le spectacle en direct et attendaient le début de la présentation. Environ 10 minutes auparavant, il y avait environ 40 000 téléspectateurs. Au total, plus de 170 000 utilisateurs ont rejoint l’événement en direct.

Sony a attendu la fin pour montrer le design de la nouvelle console, qui promet plus de puissance et de meilleures performances que ses prédécesseurs. Il y aura deux versions différentes : la PlayStation 5 et la PlayStation 5 Digital Edition. On disposera d’un lecteur de disquettes pour ceux qui optent pour les jeux physiques.

L’autre ne le sera pas, de sorte que tous les titres devront être téléchargés et exécutés en format numérique. Parmi les accessoires que la société a présentés en images, il y a des écouteurs et un dispositif rectangulaire qui pourrait être un moyen supplémentaire aux commandes de la PS5 pour contrôler la console à distance. Le fabricant japonais n’a pas fourni d’autres détails à ce sujet.

Nouveaux titres pour la PlayStation 5

En plus de montrer à quoi ressemblera la PlayStation 5, Sony a également montré quelques bandes-annonces de jeux qui seront disponibles pour la console dans les mois et années à venir. On y trouve des titres allant de l’horreur à l’aventure, en passant par la science-fiction ou l’action. La présentation a été diffusée en 1080p à 30 images par seconde.

Cela signifie que les images que les joueurs verront dans quelques mois à la maison auront une meilleure qualité. « Cela a permis de rationaliser le processus de production de l’événement à un moment où une grande partie de notre équipe et de nos développeurs font du télétravail.

Comme vous pouvez vous y attendre, les matchs que vous verrez jeudi seront bien plus beaux lorsqu’ils seront joués sur PS5 avec un téléviseur 4K », a déclaré la société.

L’un des premiers titres les plus attendus à être dévoilé est Gran Turismo® 7, un jeu d’action à quatre roues développé par le studio Polyphony Digital et Sony. Lors de la présentation, des images de voitures roulant à pleine vitesse sur toutes sortes de pistes et de ce que sera l’expérience depuis la cabine du conducteur ont été montrées.

Un autre jeu légendaire, présenté par Sony Computer Entertainment et Insomniac Games, était Ratchet & Clank – Rift Apart. Selon ses créateurs, ce titre d’aventure a été créé de toutes pièces pour cette console et dans celle-ci, les personnages peuvent sauter entre des planètes inter-dimensionnelles.

Parmi les jeux aux graphismes et aux paramètres exceptionnels, citons Demon’s Souls, un titre de BluePoint Games mettant en scène des démons et des créatures géantes. Et aussi Horizon : Forbidden West from Guerrilla Games.

C’est la suite d’aventure tant attendue d’Aloy, l’héroïne du jeu d’action-aventure Horizon Zero Dawn. Hitman III est une autre des suites présentées. L’agent 47 est à Dubaï et tout indique qu’il tente de commettre le meurtre parfait.

Dans le genre de l’horreur, Resident Evil 8 : Village doit arriver en 2021. Cette fois, elle se déroulera dans un village au milieu d’une montagne enneigée et effrayante. Un autre titre comportant des éléments de terreur sera Ghostwire : Tokyo, de l’auteur Resident Evil Shinji Mikami.

Ce titre à la première personne se déroule à Tokyo et a une touche de futurisme et de mystère. Returnal était un autre des jeux les plus mystérieux de la présentation. Un astronaute dans un vaisseau spatial a un accident.

Il n’est pas tout à fait clair si elle meurt, mais elle doit affronter des créatures d’un monde mystérieux pour essayer de comprendre ce qui ne va pas chez elle. « Je ne peux pas perdre espoir. Je dois continuer à me battre et à chercher des réponses », dit-elle dans un jeu vidéo.

La société a également montré quelques touches de titres comme Spider-Man Miles Morales, le classique de basket-ball de EA Sports NBA 2K21, les jeux de plateforme Sackboy : Big Adventure et Oddworld Soulstorm, des tireurs comme DeathLoop, le titre galactique Jett : The Far Shore ou un jeu qui semble être conçu pour un public plus enfantin appelé Bugsnax.

Dans ce titre, disponible en 2020, apparaissent toutes sortes d’animaux et de créatures dans un monde de rêve : des crabes aux araignées, en passant par les papillons, les fraises ambulantes ou un mille-pattes en forme de sandwich.

Lors de l’événement, Sony n’a fait aucune référence à la rétrocompatibilité, qui permettrait aux jeux des consoles précédentes d’être utilisés sur le nouvel appareil et de ne pas devenir obsolètes.

La société a précédemment déclaré que la PlayStation 5 sera compatible avec les jeux des consoles précédentes – bien qu’en principe pas avec tous et pas avec tous les titres.