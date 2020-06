Vous pouvez maintenant jouer à Google Stadia sur pratiquement tous les téléphones Android

Le service de jeux en ligne Stadia de Google est toujours soumis à des limitations, mais l’un des principaux obstacles à l’adoption a peut-être disparu : vous n’avez plus besoin d’un téléphone Android spécifique pour l’essayer.

Google ouvre expérimentalement le support à tout téléphone Android capable d’installer l’application Stadia, ce qui signifie que la plupart des appareils équipés d’Android 6.0 ou d’une version ultérieure devraient faire l’affaire. Maintenant que Stadia est libre d’essayer et fonctionne sur pratiquement tous les téléphones Android, il n’y a plus de raison d’hésiter.

Pour l’activer, téléchargez et connectez-vous à l’application Stadia, ouvrez les paramètres, appuyez sur « Expériences », puis basculez sur « Jouer sur cet appareil ». Nous sommes curieux de savoir si cela fonctionnera également sur les tablettes Android. (Je n’en ai pas un à tester pendant la quarantaine, malheureusement).

Et pendant que vous y êtes, pourquoi ne pas essayer les commandes officielles de l’écran tactile de Google qui viennent d’être annoncées ? Google dit qu’elles fonctionneront pour tous les jeux, et voici à quoi elles ressemblent à partir de la V1 :

Lorsque Stadia a été lancé en novembre dernier, il ne prenait en charge que les téléphones Pixel de Google, bien qu’il ait ajouté les appareils Samsung, Asus et Razer le 20 février.

La plupart des appareils modernes de OnePlus sont désormais également pris en charge. Voici la liste complète des appareils officiellement pris en charge par Google, bien qu’ils ne garantissent pas à eux seuls une bonne expérience : les jeux dans le nuage nécessitent une connexion internet rapide et stable avec un minimum de frictions sur votre réseau domestique.

Le service de jeu en ligne GeForce Now de Nvidia, qui a eu du mal à obtenir de nombreux éditeurs de jeux majeurs qu’ils autorisent la diffusion de leurs jeux en streaming, tentera bientôt une expérience similaire, en ouvrant la prise en charge bêta à davantage d’appareils de télévision Android.

Les deux services de jeux en nuage sont sous pression pour convaincre les joueurs dès que possible, car tous les yeux sont tournés vers les annonces de Sony et de Microsoft concernant la nouvelle génération de consoles, dont l’une est diffusée aujourd’hui à 16 heures (heure de l’Est) et à 13 heures (heure du Pacifique).

Vous pouvez lire quelques mises à jour supplémentaires pour Stadia, et un coupon de 10 dollars pour l’achat d’un jeu, dans le post complet du blog de Google.