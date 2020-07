Google Stadia va alimenter son catalogue avec de nouveaux jeux. Il est déjà confirmé que certains des nouveaux titres d’Ubisoft, voir Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion ou Far Cry 6 seront disponibles.

Lorsqu’à la fin de l’année 2019, Google a décidé de s’impliquer pleinement dans l’univers des jeux, les premières réactions ont été quelque peu tièdes, mais le géant de l’internet a su attendre et s’adapter.

Aujourd’hui, c’est l’une des principales options parmi les plateformes de diffusion de jeux vidéo en continu. Dans un nouveau Google Stadia Connect, son propre événement virtuel, l’entreprise de Redmond a présenté de nouvelles fonctionnalités, et quelques surprises, qui sont ajoutées à son catalogue.

Les utilisateurs qui ont un abonnement à Stadia peuvent se réjouir : Google a confirmé que 15 titres seront ajoutés à sa plateforme de streaming, dont cinq seront exclusifs au service d’abonnement du géant de la technologie. Ils tentent ainsi d’éviter l’une des plus grandes critiques qu’ils reçoivent, le caractère limité de leur catalogue.

Parmi les nouveautés, la plus importante et la plus surprenante est l’annonce de Sekiro : Shadows Die Twice par la société japonaise From Software (responsable de titres tels que Dark Souls et Bloodborne). Le jeu le plus important de l’année dernière sortira à l’automne aux États-Unis (au printemps en Argentine).

L’acquisition du jeu d’action-aventure, sorti en 2019, est considérée comme une excellente nouvelle, car il est accompagné d’excellents parchemins : il a été récompensé comme « Jeu de l’année » (GOTY) lors des Game Awards 2019.

À la même époque de l’année, Google a annoncé Super Bomberman R Online, un titre qui aura une exclusivité temporaire pour les stades. Le nouveau Bomberman R Online, créé par Konami, est conçu pour le multijoueur et propose un mode de combat royal pouvant accueillir jusqu’à 64 joueurs.

Le jeu comprendra également la fonction « Crowd Play », qui permet au joueur de rejoindre instantanément un jeu en streaming via YouTube, en cliquant simplement sur le lien.

Une autre nouvelle importante annoncée à Google Stadia Connect en juillet est l’un des titres exclusifs qui seront disponibles sur la plateforme de streaming : Orcs Must Die !

Le jeu vidéo développé par la société américaine Robot Entertainment est désormais disponible, gratuitement, pour les utilisateurs de l’abonnement premium Stadia Pro. Le titre est le quatrième volet de la saga populaire qui est déjà un classique parmi les joueurs de tower-défense.

Parmi les exclusions des stades figurent également Outcasters, le jeu vidéo sur lequel travaillent les développeurs britanniques indépendants Splash Damage. Il s’agit d’un jeu de tir haut de gamme avec un multijoueur en ligne compétitif dans un « monde en vinyle », dans lequel jusqu’à huit utilisateurs peuvent s’affronter.

En outre, Google a révélé qu’il travaillera avec cinq nouveaux développeurs pour créer des titres exclusifs pour son service d’abonnement. Si les projets de Splash Damage (Outcasters) et de Robot Entertainment (Orcs Must Die ! 3) sont déjà connus, les jeux des trois autres studios avec lesquels le géant de la technologie s’est associé n’ont pas encore été révélés.

L’un des développeurs est Supermassive Games, créateur de Until Dawn et de l’anthologie The Dark Pictures. D’autre part, Google a également signé un accord avec Harmonix, responsable de Rock Band et actuel développeur du simulateur de DJ Fuser.

Le studio restant est Uppercut Games, le moins connu des cinq mais qui a une certaine réputation pour son travail sur les jeux mobiles et multiplateformes tels que Epoch et Submerged.

Parmi les jeux vidéo qui seront ajoutés au service d’abonnement, d’autres titres intéressants ont été confirmés : Serious Sam 4 (qui sortira en août et sera temporairement exclusif à Stadia et PC), Dead by Daylight (qui aura un jeu multiplateforme et une progression partagée avec Switch et PC), la huitième saison de PlayerUnknown’s Battlegrounds (qui arrivera le 30 juillet), et les trois jeux Hitman (le premier et le deuxième arriveront le 1er septembre, tandis que le troisième arrivera en janvier 2021), entre autres.