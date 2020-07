Expliquons comment obtenir gratuitement « Watch Dogs 2 » aujourd’hui après l’événement Ubisoft d’hier. Au départ, le jeu devait être distribué lors de l’événement d’été où le développeur remplaçait celui qu’il prévoyait de réaliser pendant l’E3 2020 annulé, et où il présentait ses jeux à venir.

Cependant, si vous étiez pendant l’événement en train d’essayer d’entrer dans UPlay pour obtenir votre jeu gratuit, vous saurez que les serveurs étaient en panne et que presque personne n’a pu obtenir le jeu. Heureusement, Ubisoft a publié une nouvelle méthode pour l’obtenir gratuitement si vous vous êtes connecté hier.

Nous avons donc mis à jour cet article pour vous expliquer comment obtenir le jeu PC Watch Dogs 2 gratuitement après l’événement. Il vous suffit maintenant d’accéder à un lien fourni par Ubisoft lui-même et de réclamer le jeu, qui sera ajouté à votre bibliothèque dans les prochaines heures.

Comment obtenir gratuitement « Watch Dogs 2

La méthode d’Ubisoft pour le lendemain est très simple. La première chose à faire est d’aller sur CE SITE WEB sur la page officielle de support Ubisoft. À l’intérieur, cliquez sur le lien S’INSCRIRE ICI POUR RÉCLAMER VOTRE RÉCOMPENSES UBISOFT FORWARD qui apparaîtra.

Vous serez dirigé vers une page où l’on vous dira de vous inscrire au jeu gratuit et aux autres récompenses promises par Ubisoft. Sur cette page, cliquez sur le lien d’enregistrement pour continuer.

Et aussi simple que cela. Après avoir cliqué sur le bouton, le site web vous indiquera que vous êtes déjà inscrit et que dans les prochaines heures, vous recevrez le jeu directement dans la bibliothèque de votre compte Ubisoft. Il est important que vous soyez connecté avec votre compte Ubisoft, et si vous ne l’êtes pas, connectez-vous et essayez à nouveau. S’il y a d’autres problèmes, cette page vous indiquera comment les résoudre.