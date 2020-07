Jupiter en opposition au Soleil en juillet 2020

Jupiter, la plus grande planète du système solaire, atteindra le point le plus proche de la Terre à partir de la nuit de ce lundi 13 jusqu’à l’aube du mardi 14 juillet et sera le moment idéal pour admirer cette planète.

Au premier coup d’œil, vous verrez qu’il brille plus fort que les étoiles et, à l’aide d’un télescope, vous pourrez en apprécier les couleurs.

Tout ce dont vous aurez besoin est une paire de jumelles, un petit télescope ou simplement ses yeux. Savoir comment et quand ces planètes peuvent être vues plus facilement.

Sortez vos jumelles, prenez un petit télescope ou regardez simplement le ciel. Jupiter, la géante gazeuse de notre système solaire, sera particulièrement brillante et belle cette semaine, ce qui en fait le moment idéal pour observer ses plus grandes lunes.

Jupiter atteindra l’opposition dans la matinée du mardi 14 juillet. Cela signifie que la planète sera située de l’autre côté du Soleil, avec la Terre entre les deux.

Jupiter aura son apparence la plus proche et la plus brillante, un « Jupiter complet », montant vers le coucher du soleil et descendant vers le lever », a déclaré la NASA.

Avec un ciel clair, une bonne paire de jumelles ou un petit télescope, vous pouvez essayer de voir les quatre plus grandes lunes de Jupiter : Io, Europa, Ganymède et Callisto.

La NASA recommande d’observer les lunes pendant un certain temps, c’est-à-dire d’essayer de les voir toutes les nuits ou d’attendre quelques heures entre les séances d’observation pour pouvoir remarquer leurs mouvements orbitaux autour de la planète. Et c’est la semaine parfaite pour essayer cela.

Et tant que vous y êtes, portez une attention particulière à Europa. La NASA prépare la mission Europa Clipper qui visitera cette lune fascinante, considérée comme un lieu offrant les conditions idéales pour trouver des signes de vie.

Cette année a été témoins de différents événements astronomiques tels que l' »Anneau de feu » et la « Lune tonnerre », et se poursuivra dans les jours de juillet qui ont pour protagonistes deux grandes planètes.

Tout d’abord, Jupiter s’opposera à l’étoile roi le 14 de ce mois. Cela signifie que ce sera le moment où la planète sera plus proche de la grande étoile de l’univers et pourra être observée plus facilement. De plus, il est très probable qu’il soit plus lumineux.

En revanche, la même chose se passera avec Saturne et ce sera le 20 juillet. Lorsqu’on l’observe depuis la Terre, les anneaux de cette planète montrent des perspectives différentes au fil du temps et on peut l’observer avec plus ou moins d’inclinaison.

Qu’est-ce qu’une opposition planétaire ?

Une opposition planétaire est l’aspect d’une planète et d’une étoile (Soleil) qui se trouvent, par rapport à la Terre, en deux points du ciel diamétralement opposés.

Seules les planètes extérieures, c’est-à-dire les plus lointaines et la Lune, peuvent s’opposer au Soleil. Jupiter atteint l’opposition environ tous les 13 mois. En revanche, les oppositions de Jupiter sont moins fréquentes (tous les 378 jours).

Comment voyez-vous Jupiter et Saturne dans le ciel ?

Les deux planètes sont situées entre les constellations du Sagittaire et du Capricorne, nous devons donc nous concentrer sur l’horizon sud-est. À la tombée de la nuit, nous pourrons observer un point très lumineux, Jupiter. Si l’on regarde en bas, on peut trouver Saturne en bas, à gauche.

Que signifie l’opposition de Jupiter et de Saturne ?

Jupiter s’oppose au soleil environ tous les 400 jours, lorsque cela se produit, la planète passe par le méridien du lieu à minuit pour atteindre sa distance la plus proche de notre planète. En 2020, la plus grande planète du système solaire brillera près de Saturne, devant la constellation du Sagittaire.

Calendrier des événements astronomiques de juillet

20 juillet : Nouvelle lune

21 juillet : L’opposition de Saturne

23 juillet : Mercure à l’élongation maximale à l’ouest

29 et 30 juillet : Pluie de météorites dans le delta de l’Aquaride

Comment l’opposition affecte-t-elle l’horoscope ?

L’opposition de Jupiter et de Saturne se fera sous la constellation du Sagittaire. On s’attend donc à ce que l’horoscope des personnes nées sous ce signe soit le plus touché.

Comme ce fut le cas avec la « lune-tonnerre », les changements seront dans l’âme et auront beaucoup à voir avec le moment que nous traversons.

Comment voir la plus grande planète du système solaire et ses lunes

