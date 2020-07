Observez 5 planètes sans télescope ce dimanche 19 juillet

Regardez Jupiter, Saturne, Vénus, Mars et Mercure en direct. Ce dimanche 19 juillet, vous pourrez voir 5 planètes depuis le confort de votre maison sans avoir besoin d’un télescope.

Découvrez tous les détails de ce phénomène astronomique dans lequel les corps célestes brillent tellement que vous n’aurez besoin que de jumelles pour assister au spectacle spatial.

Mettez votre réveil et réveillez-vous tôt le dimanche 19 juillet, car vous pourrez profiter d’un spectacle paradisiaque. Environ 45 minutes avant l’aube, vous pouvez voir cinq planètes et le croissant de lune sans avoir besoin d’un télescope. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, et même la Lune seront visibles à l’œil nu.

Comment voir Jupiter, Saturne, Vénus, Mars et Mercure ?

Dans la matinée du 19 juillet, vous pourrez observer 5 corps brillants dans le ciel, mais ce ne seront pas des étoiles. Il s’agit de Jupiter, Saturne, Vénus, Mars et Mercure, que vous pouvez observer à l’œil nu depuis chez vous. Le plus compliqué à voir sera Mercury, mais avec quelques jumelles, vous pourrez le faire sans problème.

Combien de temps Jupiter, Saturne, Vénus, Mars et Mercure seront-ils visibles ?

Si vous ne le voyez pas ce 19 juillet, ne vous inquiétez pas. Ce dimanche, les 5 planètes et la Lune seront visibles, mais si vous la manquez, vous pourrez voir les 4 planètes jusqu’au 25 juillet. Cependant, la Lune ne sera plus présente.

À quelle heure Jupiter, Saturne, Vénus, Mars et Mercure seront-ils visibles ?

L’astronome Jeffrey Hunt a donné une conférence pour le portail CNET, dans laquelle il a expliqué que ce phénomène peut être observé tous les matins 45 minutes avant l’aube (quel que soit l’endroit où vous vous trouvez) jusqu’au 25 juillet. « Sortez tôt le matin, au moins une heure avant le lever du soleil.

Vous trouverez les quatre planètes lumineuses, qui sont Vénus, Mars, Saturne et Jupiter. Elles brilleront plus que les étoiles, même si à vos yeux elles ne sont que cela », a-t-il expliqué.

Où se trouvent Jupiter, Saturne, Vénus, Mars et Mercure ?

Jupiter et Saturne : les deux plus grandes planètes du système solaire se trouveront à l’horizon sud-ouest.

Mars : la « planète rouge » sera située au sud-est, seule.

Vénus : sera positionnée dans une zone basse entre l’est et le nord-est.

Mercure : la planète la plus proche du Soleil sera à côté de la Lune.

Quelles applications puis-je utiliser pour trouver les planètes ?

Selon Jeffrey Hunt, il existe une liste d’applications qui vous permettront de trouver plus facilement Jupiter, Saturne, Mars, Vénus et Mercure, ce sont : Google Sky, Night Sky et Star Walk.