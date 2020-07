Amazon envisage d’interdire à ses employés d’avoir TikTok sur leurs téléphones

Vendredi matin, Amazon a demandé à ses employés de retirer la populaire application vidéo TikTok des téléphones sur lesquels ils utilisent leur messagerie d’entreprise, en invoquant les risques de sécurité de l’application chinoise, selon un rapport du New York Times et des publications d’utilisateurs de Twitter qui prétendent être des employés d’Amazon.

L’avis indique que les employés ont dû supprimer l’application à partir de ce vendredi pour continuer à accéder au courrier Amazon. Les travailleurs pourront toujours utiliser TikTok à partir du navigateur d’un ordinateur portable Amazon.

Après Walmart, Amazon est le deuxième plus grand employeur privé des États-Unis, avec plus de 840 000 employés dans le monde.

Mais dans l’après-midi, la société a publié une deuxième déclaration indiquant que le premier courriel avait été envoyé « par erreur » et qu' »il n’y a pas de changement pour l’instant dans notre politique concernant TikTok.

Dans une déclaration par e-mail, TikTok a déclaré qu’Amazon ne l’avait pas informée avant d’envoyer le premier e-mail. « Nous ne comprenons toujours pas vos préoccupations » et la société serait ouverte à un dialogue pour traiter les problèmes d’Amazon, a-t-il déclaré.

La société Internet chinoise ByteDance possède TikTok, qui est conçu pour les utilisateurs hors de Chine, ainsi que la version chinoise appelée Douyin. L’application est populaire auprès des jeunes, dont des millions d’utilisateurs américains, mais elle soulève des préoccupations en matière de sécurité nationale.

TikTok a tenté de rassurer les critiques aux États-Unis et de prendre ses distances par rapport à ses racines chinoises, mais il se retrouve pris dans une toile géopolitique de plus en plus compliquée.

Récemment, TikTok a nommé un nouveau directeur général, Kevin Mayer, cadre supérieur de Disney, qui, selon les experts, pourrait aider l’entreprise dans ses relations avec les régulateurs américains.

TikTok cessera ses activités à Hong Kong en raison d’une nouvelle loi de sécurité chinoise qui a également conduit Facebook, Google et Twitter à refuser de remettre des données aux autorités de Hong Kong.

Un haut fonctionnaire de l’administration Trump a déclaré cette semaine que le gouvernement reste préoccupé par la menace qui pèse sur la sécurité nationale des millions d’utilisateurs de l’application.

Lorsque la présentatrice de Fox News TV, Laura Ingraham, a suggéré que les États-Unis interdisent les applications chinoises de réseautage social, « en particulier TikTok« , le secrétaire d’État Mike Pompeo a déclaré : « Nous regardons certainement.