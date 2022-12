Un nouveau projet de loi vise à interdire TikTok aux États-Unis

Le sénateur Marco Rubio a déclaré qu’il était nécessaire d’opposer son veto à l’application en raison de préoccupations concernant la confidentialité des données. Selon Rubio, l’application est contrôlée par le gouvernement chinois, qui collecte quotidiennement les données privées de plus de 50 millions d’appareils mobiles américains.

Mardi, le sénateur républicain Marco Rubio a annoncé une législation bipartisane visant à interdire la populaire application de réseau social chinoise TikTok. Cette mesure fait suite aux inquiétudes croissantes selon lesquelles l’application, qui appartient à Bytedance, pourrait être utilisée pour espionner ou censurer les Américains.

La législation vise à répondre à ces préoccupations en interdisant TikTok aux États-Unis. Cette nouvelle accroît la pression sur Bytedance pour qu’elle s’attaque à ces problèmes et répondre aux préoccupations des utilisateurs américains.

Le bureau de Rubio a déclaré dans un communiqué que la législation interdit toutes les transactions effectuées par les sociétés de réseaux sociaux basées en Chine et en Russie ou sous leur contrôle.

Rubio s’est exclamé sur les médias sociaux : « Nous avons besoin d’un veto sur TikTok parce qu’il est contrôlé par un gouvernement étranger en Chine qui collecte quotidiennement les données privées de plus de 50 millions d’appareils mobiles américains et les utilise pour suivre, influencer, manipuler et diviser notre pays. »

Le sénateur a reconnu que les entreprises américaines collectent des informations sur les utilisateurs et a ajouté : « Cela devrait être abordé. Mais TikTok pose un niveau de risque supplémentaire. Non seulement ils collectent des données à leurs propres fins, mais ils sont également sous le contrôle du gouvernement chinois et leur fournissent nos informations. »

Une législation similaire est parrainée par le député républicain Mike Gallagher et le démocrate Raja Krishnamoorthi à la Chambre des représentants des États-Unis.

On craint que la Chine n’utilise les données de TikTok pour suivre et contraindre les utilisateurs du monde entier. L’application populaire est souvent pointée du doigt pour ses liens présumés avec le régime de Pékin.

TikTok est actuellement en négociation avec le gouvernement américain pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité nationale, dans le but de poursuivre ses activités sur l’un de ses plus grands marchés. L’entreprise a exprimé sa confiance dans sa capacité à « satisfaire pleinement toutes les préoccupations raisonnables en matière de sécurité nationale aux États-Unis ».

En raison du succès phénoménal de TikTok, les sites rivaux tels qu’Instagram et Snapchat, propriété de Meta, ont eu du mal à suivre la croissance de ses revenus publicitaires.

Christopher Wray, directeur du Federal Bureau of Investigation, a déclaré aux législateurs le mois dernier qu’il était « extrêmement préoccupé » par les risques de sécurité associés à TikTok.

D’autres États interdisent TikTok au niveau gouvernemental

Doug Burgum, le gouverneur du Dakota du Nord, a interdit l’utilisation de la populaire application vidéo TikTok sur les appareils appartenant à l’État, rejoignant ainsi d’autres gouverneurs républicains qui ont adopté une position similaire, citant la propriété chinoise de la plateforme et les préoccupations croissantes en matière de sécurité nationale.

Mardi soir, M. Burgum a annoncé le décret. En plus d’interdire l’utilisation de TikTok sur les appareils du gouvernement ou les appareils connectés au réseau de l’État, il interdit également l’accès au site web de la plateforme.

Le Dakota du Nord est l’État le plus récent à dénoncer les risques de cybersécurité posés par la plateforme

La semaine dernière, le gouverneur républicain du Maryland, Larry Hogan, a interdit l’utilisation de TikTok et d’autres plateformes d’origine chinoise et russe sur les appareils électroniques. Avant cela, la gouverneure républicaine du Dakota du Sud, Kristi Noem, avait annoncé une mesure similaire.

La semaine dernière, le gouverneur républicain de Caroline du Sud, Henry McMaster, a demandé au ministère de l’Administration de l’État d’interdire TikTok sur tous les appareils gouvernementaux. Et en août 2020, le gouverneur républicain du Nebraska, Pete Ricketts, a bloqué TikTok sur les appareils électroniques appartenant à l’État.

La même semaine, les législateurs républicains du Wisconsin ont exhorté le gouverneur démocrate Tony Evers à retirer l’application de tous les appareils gouvernementaux de l’État, en invoquant des problèmes de sécurité nationale.

L’armée américaine a également interdit l’application sur les appareils militaires.