Anonymous : la princesse Diana a été assassinée par la famille royale ?

Le 31 mai, le groupe de hackers Anonymous a fait sensation sur Twitter après avoir révélé des actes de corruption présumés du gouvernement américain et, en outre, certains crimes comme celui dont aurait été victime la princesse Diana de Galles.

Selon le récit de l’OpDeathEaters, qui est réapparu ces derniers jours après le meurtre de George Floyd, l’ex-femme du prince Charles aurait été assassinée par la royauté britannique en août 1997, ce qui n’était pas un accident, comme le prétendent les autorités.

Un Anonymous relie la mort de Lady Di à la royauté britannique

Selon Anonymous, la royauté a décidé de prendre la vie de la princesse Diana afin de la réduire au silence et de l’empêcher de révéler des affaires de corruption et de trafic sexuel d’enfants impliquant prétendument la famille royale.

Une autre allégation implique la famille royale en collaboration avec des personnalités telles que Donald Trump et Naomi Campbell dans la création de ces réseaux de trafic d’enfants.

La princesse Diana est-elle vraiment morte dans un accident de voiture ? Ou y avait-il une conspiration plus importante derrière tout cela ? Selon les Anonymous, un groupe hacktiviste, la princesse Diana a en fait été assassinée par sa propre famille royale. Le groupe a révélé certains faits qui ont été négligés dans le passé au cours de l’enquête.

Anonymous just leaked info that Princess Diana was killed because she had confession tapes against the Royal Family being involved in a sex trafficking ring…. 2020 is cancelled — M (@wolfxmobz1) May 31, 2020

Le groupe, qui a été inactif pendant 3 ans, a fait un retour soudain et a secoué le monde entier par ses révélations déchirantes. Il s’est remis à pleurer le meurtre d’un Afro-Américain désarmé, George Floyd, qui aurait été assassiné par un officier de police de Minneapolis, Derek Chauvin, renvoyé du MPD pour meurtre au troisième degré.

Le groupe de hacktivistes a publié une vidéo sur sa page Facebook, demandant à chaque policier de rester dans ses limites, sinon le pays subira de graves dommages. La vidéo est devenue virale, a enregistré plus de 2 millions de visionnages en seulement 2 heures, et est toujours regardée et partagée par les internautes.

Dans la vidéo, Anonymous a déclaré que « le meurtre de George n’est même pas la partie visible de l’iceberg ». Et qu’ils ont accès à des actes de violence encore plus horribles commis par des officiers et des représentants du gouvernement, en mentionnant notamment le MPD.

Après avoir laissé tomber la vidéo, Anonymous a révélé quelques faits sombres sur le président américain Donald Trump, l’accusant d’agressions sexuelles, de mauvais traitements et même de trafic d’enfants. Les documents publiés par Anonymous étaient vrais et ils ont brisé le monde entier. Une autre grande révélation a suivi, à savoir que la princesse Diana a été tuée par la famille royale elle-même.

Au cours de l’événement, l’organisation a déclaré que le prince anglais et la famille royale avaient tué la princesse Diana. Ses beaux-parents ont ordonné le meurtre parce que, d’une manière ou d’une autre, elle était au courant de leur opération de trafic d’enfants en cours.

Around the time of her death, Diana was visiting hospitals and care homes Jimmy Savile was preying on at all hours of the night, consoled Elm Guest House victims, and recorded palace rape victim testimony.



Receipt: https://t.co/hSHAPGB8lv https://t.co/yz3ZqIDoLJ — Anonymous (@YourAnonCentral) May 31, 2020

La princesse Diana est morte en 1997

La princesse Diana a été déclarée morte après avoir été victime d’un accident de la route le 31 août 1997. Elle a divorcé du prince Charles en 1996. Et comme le dit Anonymous, Diana connaissait le trafic d’êtres humains de sa belle-famille et voulait les dénoncer. D’une manière ou d’une autre, elle a eu un accident de voiture mortel et s’est suicidée.

La princesse Diana tuée par la famille royale : Anonymous

Un article a été publié par TheGuardian en 2002, 5 ans après la mort de la princesse Diana, qui citait qu’elle était effectivement en possession d’un enregistrement présumé d’un viol se déroulant dans les locaux royaux. Diana la gardait dans un coffre-fort au palais de Kensington. Elle n’a parlé de la cassette qu’à sa sœur. Et lorsque la soeur de Diana, Lady Sarah McCorquodale, a essayé de mettre la main dessus, elle était manquante avec d’autres preuves cruciales du coffre-fort.

En ce qui concerne le groupe de piratage, la cassette a été vue pour la dernière fois entre les mains de Paul Burrell (son ancien majordome). Elle contenait des preuves d’un viol présumé dans la maison royale et la police n’a pas été informée à un moment donné.

Il a ajouté : « Il est apparu hier que la cassette de 30 minutes, qui a maintenant disparu, contient des détails réclamés par un serviteur royal qui dit avoir été violé deux fois par un homme qui travaille étroitement avec le Prince Charles ».

Le groupe a mentionné qu’un incident similaire avait eu lieu en Égypte, dans une autre maison royale.

« La victime présumée, qui était payée moins de 10 000 euros, aurait laissé à la maison royale un gain de 30 000 euros ». a ajouté Anonymous .

Princess Diana recorded the testimony by rape victim of Prince Charles' staff. #OpDeathEaters https://t.co/m71yKbugif pic.twitter.com/H59tIP43wf — OpDeathEaters (@OpDeathEaters) July 19, 2019

Parce que les médias ne croyaient tout simplement pas que Diana était morte à cause d’un conducteur ivre et du mélange d’antidépresseurs qu’il prenait à l’époque. Les théoriciens de la conspiration disent que la mort de Diana a été exclue il y a des mois avant qu’elle ne meure réellement et que son meurtre faisait partie d’un plan plus vaste.

C’est une théorie possible :

Le père, Mohammad al-Fayed, de son amant actuel, Dodi Al Fayed, a déposé une plainte selon laquelle le meurtre aurait été planifié par le Duc d’Edimbourg via les troupes du MI6/SIS dans le but de tuer son petit-fils qui allait finalement diriger la famille royale. Cependant, les demi-frères et demi-sœurs musulmans n’étant pas autorisés à hériter de la prestigieuse couronne anglaise, ils ont été tués.

Mon mari prépare un accident

La note manuscrite a été décrite à Paul Burrell juste 10 mois avant sa mort. Elle écrivait : « mon incapacité à travailler suffisamment ferait que mon mari se marierait avec quelqu’un d’autre ». La lettre a été révélée au public jusqu’à ce que Paul lui-même en parle dans son livre A Royal Duty.