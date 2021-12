Le développeur de Cyberpunk 2077 explique l’absence de poursuites policières

Alors que Cyberpunk 2077 est sorti avec une flopée de défauts techniques, l’une des plaintes les plus courantes des joueurs concernant le gameplay du jeu est l’absence de poursuites policières de type Grand Theft Auto V.

Le développeur de Cyberpunk 2077 explique pourquoi il n’y a pas de poursuites policières dans le jeu.

En réponse à ces critiques, le concepteur des missions du jeu a souligné que tous les jeux à monde ouvert ne proposent pas de telles rencontres et qu’elles étaient initialement prévues pour Cyberpunk, mais que les développeurs n’ont pas pu les faire fonctionner à temps pour la sortie du jeu, et qu’elles ont donc été retirées du jeu.

Lors d’un livestream, Pawel Sasko a récemment été interrogé sur la raison pour laquelle un jeu mettant autant l’accent sur l’automobile et la conduite ne comporte pas de séquences de poursuite en voiture ou en police – les agents de police apparaissent simplement à proximité du joueur, ce qui peut être assez frustrant.

La personne qui a posé la question affirme que cette fonctionnalité est présente « dans tous les autres jeux à monde ouvert », ce qui a irrité Sasko.

« Tout d’abord, tous les jeux à monde ouvert ne sont pas comme ça, n’est-ce pas ? Parce que, par exemple, je ne crois pas que Sonic, le jeu de poursuite, l’aura, et je ne crois pas non plus que le jeu à monde ouvert Elden Ring l’aura » Il a répondu de la même manière.

Certains individus ont perçu la déclaration de Sasko comme étant plutôt caustique, malgré le fait qu’elle semblait être une blague légère. « Je ne suis pas intéressé par l’opinion de quelqu’un qui néglige volontairement le point de la question et s’en prend à la méthode qu’elle a été formulée », a commenté un Redditor. « Je ne suis pas intéressé par l’opinion de quelqu’un qui ignore volontairement le point de la question et s’en prend à la manière dont elle a été formulée. »

Sasko poursuit en disant que CD Projekt Red avait l’intention d’intégrer des poursuites policières dans Cyberpunk 2077, mais en raison de diverses contraintes technologiques, elles ont été éliminées avant la fin de la production du jeu. Ces restrictions pourraient être liées aux contraintes de puissance des consoles de dernière génération, qui ont été citées comme un facteur contribuant à certains des graves problèmes techniques et de performance du jeu au lancement.

Nous n’avons pas été incapables de fournir par manque de volonté, a-t-il expliqué. « Ce n’est pas que nous n’avons pas pu fournir à cause d’un manque de désir ; c’est juste qu’il y avait certains facteurs, vous savez, qui nous ont empêché de vraiment être en mesure d’accomplir cela », a-t-il expliqué.

À l’approche du premier anniversaire de Cyberpunk 2077, le jeu a fait l’objet d’une attention soutenue de la part des fans et des médias. Un procès intenté contre le jeu a récemment été résolu pour 1,85 million de dollars par CD Projekt, et Keanu Reeves affirme n’avoir jamais joué au jeu, malgré les affirmations contraires des fabricants.