Elon Musk : le métaverse n’est pas « séduisant » et Web3 est « plus axé sur le marketing que sur la réalité »

Le métaverse et le Web3 sont deux phénomènes émergents qui, selon les rumeurs, ont le potentiel de changer le monde numérique. Cependant, Elon Musk, l’homme le plus riche du monde dans la vraie vie, n’est fan d’aucun des deux.

Dans une interview récente, Musk a déclaré qu’il ne voyait pas de cas d’utilisation convaincant pour le métavers axé sur la réalité virtuelle et a rejeté le Web3 – une notion floue dans laquelle les services Internet sont reconstruits autour de la blockchain et des crypto-monnaies – comme étant « plus du marketing que de la réalité », ajoutant : « Je ne le saisis pas. »

Musk a déclaré qu’il était peut-être simplement « trop vieux » pour appréhender ces technologies émergentes. « Suis-je l’une de ces personnes qui ont écarté Internet en 1995 comme une mode ou quelque chose qui n’aboutirait jamais à rien ? », s’est-il interrogé, avant de souligner qu’il faisait partie des personnes qui ont vu le potentiel d’Internet en 1995.

La critique de Musk à l’égard du métavers était centrée sur le manque de cas d’utilisation convaincants et une expérience utilisateur insatisfaisante. « Certes, vous pouvez monter une télévision sur votre nez. « Je ne suis pas sûr que cela puisse être considéré comme faisant partie du métavers », a-t-il expliqué. « Je n’envisage pas que quelqu’un mette un putain d’écran sur son visage toute la journée et refuse de partir. Cela semble être – pas possible. » « Pour l’instant, je suis incapable de voir une circonstance convaincante de metaverse« , a-t-il ajouté plus tard.

Pour l’instant, le « métavers » n’est qu’un exercice de branding hyperbolique pour une collection de mondes virtuels, dont certains nécessitent un équipement VR pour y accéder. Les critiques soulignent que nous avons déjà essayé toutes ces technologies, avec l’échec du boom de la réalité virtuelle dans les années 1990 et le développement de mondes virtuels comme Second Life au début des années 2000.

Cette édition se concentre sur une technologie améliorée, un nouveau titre prestigieux et des milliards de dollars de financement de la part de titans de l’industrie tels que Meta, propriété de Facebook, désireux de dominer ce qu’ils considèrent comme la prochaine grande plate-forme numérique.

Web3 est une autre vision alternative de l’avenir de l’internet, portée par la perspective que les internautes ordinaires profitent directement de leur contenu et de leur comportement en ligne (plutôt que de voir cette valeur captée par quelques géants de l’internet).

Musk n’a pas passé beaucoup de temps à discuter de Web3, bien qu’il ait déjà exprimé des réserves sur le projet sur Twitter, rejoignant ainsi son collègue PDG de la technologie Jack Dorsey. (Dorsey soutient que Web3 ne démocratisera rien mais déplacera plutôt le pouvoir des monopoles établis tels que Facebook vers de nouvelles sociétés de capital-risque telles qu’Andreessen Horowitz).

Tout au long de l’entretien avec The Babylon Bee – un site Web d’humour conservateur et chrétien – Musk a évoqué le changement climatique (« Je ne suis pas un super-alarmiste sur le réchauffement de la planète », a-t-il déclaré, mais il a ajouté que les conséquences négatives telles que l’augmentation du niveau des mers ne sont « pas un risque prudent à prendre »), l’existence d’une vie extraterrestre (« Si quelqu’un connaît des preuves d’extraterrestres, c’est moi, et je n’ai rien vu »), et la nécessité d’une agence de réglementation pour superviser « l’IA avancée ».

Musk a également pris le temps, au début de l’émission, de comparer The Babylon Bee à The Onion, qui, selon lui, est devenu trop « politiquement correct » et « gauchiste ». (Il faut se rappeler que Musk était un grand admirateur de The Onion jusqu’à ce que le journal se moque de lui). Musk a déclaré que The Onion avait été infecté par le « virus de l’esprit du réveil », qu’il a ensuite défini comme « probablement la plus grande menace pour la civilisation contemporaine ».