Le guide ultime du référencement des images

Il est connu qu’une bonne compréhension du référencement peut jouer un rôle important dans la croissance de votre entreprise et la diffusion de votre marque sur le marché.

La combinaison d’une recherche minutieuse, d’une forte présence sur Internet et de l’utilisation stratégique de mots clés dans votre texte peut considérablement augmenter la visibilité de votre marque, la rendant plus familière, plus facile à rechercher et, espérons-le, plus efficace.

Bien sûr, les médias visuels sont une partie essentielle de toute campagne de marketing. Bien que de nombreuses marques créent un contenu visuel puissant, elles ne parviennent souvent pas à en exploiter tout le potentiel.

Le référencement est un outil puissant qui permet d’enrichir les articles de blog d’un contenu visuel afin de stimuler les ventes grâce à des images de commerce électronique optimisées. Il est donc essentiel de ne pas ignorer cet élément de votre stratégie de marketing si vous voulez garder une longueur d’avance sur vos concurrents.

Objectifs de l’image

Les images servent trois objectifs dans mon esprit :

Augmenter le trafic de recherche d’images.

Ajouter de la qualité au contenu.

Améliorer les taux de conversion.

Image SEO : Qu’est-ce que c’est ?

Le référencement des images vise à améliorer le classement de votre site sur les sites de recherche d’images inverses. Le référencement se produit non seulement parce que vous devez construire votre contenu autour de quelques mots-clés soigneusement recherchés, mais aussi d’autres aspects standard.

L’un d’eux est la facilité avec laquelle les utilisateurs peuvent naviguer et indexer votre site web. Des liens brisés et un contenu mal structuré ou non pertinent peuvent faire baisser votre classement.

Parallèlement, des photos soigneusement sélectionnées avec une utilisation intelligente des sous-titres et des balises alt servent à rendre votre contenu plus accessible, plus utile et plus facile à interpréter lors des recherches. Ainsi, l’optimisation intelligente des images peut donner à votre site un élan significatif en matière de référencement.

Les algorithmes des moteurs de recherche d’images deviennent très efficaces pour identifier les images.

Si j’entre une image dans le moteur de recherche d’images inversées, il reconnaît ce qui est dans l’image avec une précision étonnante, même sans indices dans le nom du fichier. Cependant, il ne peut pas identifier les bottes, il semble donc qu’il y ait toujours un besoin pour nous. Haha !

Si un algorithme peut traiter les bases, alors nous devrions prêter attention à des choses plus importantes, ce qui nous amène au SEO sémantique.

Recherche d’images inversées

La recherche d’images inversées apporte ce charme de la découverte optique au monde de la technologie en ligne. Il est parfois difficile de trouver les bons mots pour décrire exactement ce que nous recherchons.

Ce moteur de recherche d’images est un outil basé sur le web qui ne nécessite aucune installation sur vos appareils. Les clients n’ont pas besoin d’acheter un appareil particulier pour utiliser cet outil. Ce chercheur d’images inversées gratuit est accessible par n’importe quel appareil, même s’il fonctionne dans des cadres différents.

Ce simple outil de recherche d’images en ligne peut être utilisé pour localiser la première source ou information de n’importe quelle image via n’importe quel appareil (PC, ordinateur portable et téléphone portable, etc.).

Vous pouvez visiter le site reverseimagesearch.com/fr pour trouver des photos, en savoir plus sur les outils de reconnaissance d’images et acquérir une expérience pratique.

Référencement sémantique

Les algorithmes de reconnaissance d’images ne sont pas les seuls à avoir progressé. Les algorithmes qui consomment vos sites web ne recherchent plus de mots-clés, ils recherchent des résultats similaires et découvrent votre contenu. Aujourd’hui, ils analysent le contenu pour comprendre la relation entre les mots clés et d’autres mots connexes.

Il permet aux araignées qui parcourent votre page de comprendre le sens profond de votre article. Supposons que quelqu’un fasse une recherche dans vos écrits, en utilisant un synonyme ou une variante orthographique de vos mots clés spécifiques. Dans un tel cas, le moteur de recherche d’images inversées comprendra leur intention et leur servira quand même leur contenu. Cette méthode est connue sous le nom de recherche sémantique.

La relation entre les mots clés et leur rapport avec un sujet a pris une réelle importance. Les mots-clés sont toujours importants, mais nous devons adopter une approche générale.

La vitesse des pages joue un rôle important.

En juillet 2018, Google a annoncé que la vitesse de chargement des pages est un facteur de classement pour les résultats de recherche mobile. Auparavant, la vitesse des pages n’était qu’un facteur de classement pour le bureau.

Cela signifie que pour que vos images fonctionnent bien dans le moteur de recherche d’images inversées, vous devez non seulement ajouter les informations correctes, telles que les balises alt pour l’optimisation du référencement, mais vous devez également optimiser l’image.

Les images de grande taille qui ne sont pas optimisées ajoutent un poids inutile à votre site web. Bien que vous deviez optimiser toute votre page, les images sont un point de départ idéal.

Points à retenir pour une optimisation favorable au référencement

Ce sont les principaux points clés utilisés dans cet article qui peuvent vous aider à obtenir un site web optimisé avec une image parfaite :

Prend en charge différents types de fichiers. Maintenir une haute résolution. Utilisez des photos sous licence. Créer des images distinctives. Utilisez des couleurs de base. Personnalisez le nom du fichier image. Rédigez des balises adaptées au référencement. Rendez votre image réceptive. Ajoutez des images à votre plan du site. Sachez quand ajouter un titre.

Conclusion

L’optimisation des images est un processus qui consiste à fournir des images de haute qualité dans le format, la dimension, la taille et la résolution appropriés, en gardant la taille la plus petite possible. Lorsque le temps de chargement d’une page web est faible avec un contenu intéressant, cela a un grand impact sur l’utilisateur.

Par conséquent, vous devriez envisager d’optimiser vos images conformément à ce guide afin de gagner en qualité dans votre contenu et votre trafic.