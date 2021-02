Osananajimi Ga Zettai Ni Makenai Love Comedy Anime confirme sa date de sortie

Osanananajimi ga Zettai ni Makenai Love Comedy anime a révélé qu’il sera présenté en avril prochain. La série a été animée par les studios Doga Kobo et est une adaptation en anime des romans légers écrits par Shuichi Nimaru et illustrés par Ui Shigure.

Takashi Naoya était chargé de la réalisation de l‘anime Osananajimi ga Zettai ni Makenai Love Comedy. Yoriko Tomita était responsable des scénarios, tandis qu’Atsushi Soga s’occupait de la conception des personnages.

Les seiyuus comprennent Yoshitsugu Matsuoka dans le rôle de Sueharu Maru, Inori Minase dans celui de Kuroha Shida et Ayane Sakura dans celui de Shirokusa Kachi.

Synopsis de Osananajimi ga Zettai ni Makenai Love Comedy

Mon ami d’enfance, Shida Kuroha, semble avoir des sentiments pour moi. Elle vit à côté et est petite et mignonne. Avec un caractère extraverti, elle est du type Onee-san affectueux, c’est une de ses plus grandes forces… Mais, j’ai déjà mon premier amour, la belle idole de notre école, Kachi Shirokusa ! En y réfléchissant de manière rationnelle, je ne devrais pas avoir une chance avec elle, mais, en rentrant de l’école, elle m’a parlé, même avec un sourire ! En fait, j’ai peut-être une chance, vous ne pensez pas ?

C’est du moins ce que je pensais, mais j’ai appris que Shirokusa avait déjà un petit ami, et ma vie a pris un mauvais tournant. Je veux mourir, pourquoi pas moi ? Même si elle était mon premier amour… Alors que je me noyais dans le désespoir et la dépression, Kuroha m’a murmuré : « Si c’est si dur pour toi, pourquoi ne pas nous venger ? La meilleure vengeance de tous les temps, c’est-à-dire ».

Si vous aimez les anime, vous pouvez consulter d’autres nouvelles sur notre site web, comme la Note de la mort, Inuyashiki et Tokyo Ghoul, interdites par le gouvernement russe. Nous avons également établi une liste des séries d’anime les plus mal notées au début de cette année 2021, la première de la liste vous surprendra.