Android : étape par étape pour effacer les données d’un smartphone en cas de perte

Comment supprimer et verrouiller les données de votre Android volé ? Lorsque vous perdez votre téléphone, le plus grand souci est que quelqu’un d’autre accède à vos informations.

Si vous avez perdu votre Android et que vous savez que vous ne pourrez pas le récupérer, il existe un moyen simple de protéger vos données, et le plus important est que vous puissiez le faire à distance.

Pour protéger vos données d’un tiers, vous avez besoin de l’application Find My Device, conçue par Google.

Comment fonctionne cette application ?

Cette application est une fonction native d’Android et de Google qui aide l’utilisateur à trouver son appareil.

Mais si vous ne pouvez plus les récupérer, l’application vous permet de protéger vos données en vous déconnectant de vos comptes, en les verrouillant et même en supprimant toutes les informations stockées.

Comment utiliser l’application Google ?

Pour pouvoir utiliser et accéder à cet outil, vous devez l’avoir activé.

Dans la plupart des cas, cette fonction est activée par défaut, mais pour être sûr de pouvoir la rechercher de cette manière, il faut que vous le fassiez : Paramètres > Google > Sécurité

Il est important de savoir qu’en activant cette fonction, il est possible de vérifier l’emplacement de l’appareil.

Pour utiliser l’outil, vous pouvez le faire depuis le web ou installer l’application sur un autre appareil. Il vous suffit de vous connecter avec le compte Gmail de l’Android perdu.

Vous pourrez voir les appareils dans le compte connecté, ainsi que l’emplacement et l’état de la batterie.

Comment supprimer toutes les données ?

Pour supprimer toutes les données de l’appareil Android, vous devez choisir la dernière option qui apparaît à l’écran.

Si le téléphone est éteint, toutes les informations seront automatiquement supprimées dès qu’il sera rallumé et connecté à l’internet, que ce soit par Wi-Fi ou par connexion mobile de données.

Bien entendu, une fois que l’option de suppression des données est utilisée, il ne sera plus possible de localiser le téléphone.

Il existe également une autre option, la deuxième qui apparaît à l’écran, qui consiste à protéger l’appareil, ce qui permet de le verrouiller tout en étant capable de le localiser.

Pour que cette option fonctionne, l’appareil doit disposer d’Internet et être allumé.