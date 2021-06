Google Chrome : guide étape par étape pour récupérer l’historique supprimé

Vous avez supprimé l’historique de votre navigateur Google Chrome et vous le regrettez maintenant ? C’est une chose qui nous est arrivée à tous, mais heureusement, elle peut être résolue.

Grâce à cette astuce, vous pourrez accéder à toutes les informations que vous avez recherchées dans le navigateur.

Google Chrome est le navigateur le plus populaire aujourd’hui et celui que vous verrez le plus souvent installé sur les ordinateurs et les téléphones.

Comme beaucoup le savent, lorsque vous utilisez ces outils de navigation, le résultat est toujours stocké dans un historique. Chaque fois que nous accédons à un site, il enregistre automatiquement toutes ces informations dans un historique auquel on peut accéder depuis un onglet.

Parfois, pour des raisons de confidentialité, les utilisateurs ont tendance à supprimer cet historique de temps en temps, mais il arrive aussi qu’ils oublient quelque chose en particulier et regrettent alors d’avoir perdu des informations précieuses.

Ce que beaucoup de gens ignorent, c’est que ce problème peut être résolu facilement et sans complications.

Comment récupérer l’historique supprimé dans Google Chrome

Il existe une astuce que peu d’utilisateurs connaissent et nous allons vous la révéler ici.

Toutes les informations que vous avez recherchées dans Google Chrome sont stockées dans le cache DNS.

Pour y accéder, vous devez procéder comme suit :