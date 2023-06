macOS 14 : Nom supposé, date de sortie et dernières actualités

La très attendue Conférence mondiale des développeurs (WWDC) est arrivée, et avec elle, l’excitation entourant la présentation par Apple de la prochaine version de macOS. En tant que 20e itération du célèbre système d’exploitation, macOS 14 devrait s’appuyer sur les points forts de son prédécesseur, macOS Ventura. Avec une meilleure intégration entre les appareils Apple comme objectif principal, le prochain macOS promet d’améliorer l’expérience utilisateur et d’unifier davantage l’écosystème Apple. Dans cet article, nous explorons la date de sortie potentielle, les fonctionnalités attendues, les appareils pris en charge, et nous spéculons même sur le nom de macOS 14.

macOS 14 : Date de sortie possible

Traditionnellement, Apple sort une nouvelle version de macOS quelques semaines après la dernière mise à jour d’iOS. Avec l’iPhone 15 très attendu prévu pour septembre, il est probable que macOS 14 suive le mouvement et soit disponible entre septembre et novembre 2023. Cependant, les utilisateurs impatients n’auront pas à attendre la sortie officielle pour découvrir les nouvelles fonctionnalités. Apple propose généralement une version bêta du logiciel pendant la WWDC, réservée aux développeurs enregistrés immédiatement après la présentation principale. Une version bêta publique est également prévue peu de temps après, donnant aux utilisateurs l’occasion de découvrir les ajouts et améliorations passionnants de première main.

macOS 14 : Fonctionnalités potentielles

Bien que macOS 14 ne présente pas de changements révolutionnaires ou significatifs, on s’attend à ce qu’il poursuive la tendance d’amélioration de la compatibilité inter-appareils et de l’intégration dans l’écosystème Apple. Selon des sources fiables, cette mise à jour d’Apple vise à unifier l’expérience sur tous les appareils Apple. Cette harmonisation a pour but de permettre aux utilisateurs de passer facilement d’un appareil à l’autre, tels que l’Apple Watch, l’iPhone, le MacBook, l’iPad et le casque Apple, en garantissant une fonctionnalité et une polyvalence constantes tout au long de la journée.

macOS 14 : Appareils probablement pris en charge

Contrairement aux mises à jour majeures précédentes qui ont abandonné la prise en charge des anciens Mac, macOS 14 ne devrait pas apporter de changements drastiques aux exigences système. Bien que les détails spécifiques restent confidentiels, on prévoit que la mise à jour sera compatible avec un large éventail de modèles de Mac. Cependant, certains appareils plus anciens de 2017 pourraient ne pas être compatibles cette fois-ci. Il convient de mentionner une rumeur spéculative de l’année dernière suggérant l’existence d’une « version plus petite de macOS » en cours de test pour l’iPad Pro. Bien qu’une telle fragmentation semble peu probable, les surprises ne sont pas rares dans le monde d’Apple.

macOS 14 : Comment sera-t-il appelé ?

Depuis 2013, les systèmes d’exploitation Mac sont nommés d’après des lieux en Californie. En tenant compte de cette tradition, macOS 14 pourrait suivre la même voie. Mark Gurman, un spécialiste Apple réputé, suggère qu’Apple pourrait choisir un nom géographiquement proche de Ventura, le prédécesseur de macOS 14. Bien que la prédiction de Gurman penche en faveur de « Malibu », un tweet mettant en évidence les lieux californiens déposés en tant que marque par Apple ne l’inclut pas. Avec ces informations limitées, il existe 15 noms possibles parmi lesquels Apple pourrait choisir.

macOS 14 : Ce que nous voulons voir

Bien que la prochaine mise à jour de macOS ne présente pas de fonctionnalités révolutionnaires, il existe néanmoins des améliorations que les utilisateurs apprécieraient. La réintroduction des widgets de bureau, une fonctionnalité abandonnée dans macOS Catalina, pourrait améliorer l’expérience utilisateur, en particulier compte tenu du nombre croissant de configurations multi-écrans. De plus, élargir la disponibilité des applications iPhone sur Mac, au-delà des applications Clock et Weather introduites dans macOS Ventura, permettrait de combler davantage le fossé entre les deux plateformes. En outre, l’intégration des sauvegardes Time Machine avec iCloud, comme on le voit sur les iPad et les iPhone, simplifierait les processus de sauvegarde des données pour les utilisateurs de Mac.

Conclusion

Alors que la WWDC se déroule, les passionnés d’Apple attendent avec impatience un aperçu de macOS 14. Avec sa sortie prévue entre septembre et novembre 2023, cette mise à jour est destinée à continuer à affiner l’intégration et la fonctionnalité de l’écosystème Apple. Bien que les détails spécifiques de macOS 14 restent largement inconnus, l’accent mis sur l’unification des expériences entre les appareils suggère un avenir où les utilisateurs d’Apple pourront passer facilement de leur Apple Watch, leur iPhone, leur MacBook, leur iPad, et bien plus encore. Que macOS 14 réponde à ces attentes reste à voir, mais il est clair qu’Apple s’engage à faire progresser son écosystème et à améliorer l’expérience utilisateur pour les utilisateurs de Mac du monde entier