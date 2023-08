F1 Manager 2023 : un jeu de gestion de F1 complet et dynamique

F1 Manager 2023 est un jeu de simulation de gestion d’équipe de F1 qui vous met au défi de gérer l’équipe de F1 de votre choix selon vos termes. Découvrez les fonctionnalités clés, les réactions de la communauté et où acheter le jeu.

F1 Manager 2023 est un jeu de simulation de gestion d’équipe de Formule 1 officiellement licencié qui vous permet de prendre le contrôle de votre équipe de F1 choisie et de la mener à la victoire. Avec des fonctionnalités de gestion riches et détaillées, un spectacle de course raffiné, une authenticité plus profonde et un tout nouveau mode qui vous permet de réécrire la saison à votre manière, F1 Manager 2023 offre une expérience de gestion de F1 complète et dynamique.

Fonctionnalités Clés

Nouveau mode de relecture de course : Revivez les courses palpitantes et les moments clés du Championnat du Monde de Formule 1 de la FIA 2023. Simulation de course affinée : Une simulation de course plus précise et détaillée. Tactiques et confiance des pilotes : Gérez les tactiques de vos pilotes et leur niveau de confiance. Expérience de gestion améliorée : Des fonctionnalités de gestion plus riches et détaillées. 23 courses, six événements de sprint F1, de nouvelles voitures, de nouveaux circuits, de nouveaux pilotes et de nouveaux défis.

Réactions de la Communauté

Les avis sur le jeu sont mitigés. Certains critiques ont donné des notes positives, comme The Loadout qui a donné une note de 9/10, Videogamer qui a donné une note de 4/5, et IGN qui a donné une note de 8/10. Cependant, les avis des utilisateurs sur Steam sont mitigés, avec seulement 69% des 601 avis d’utilisateurs étant positifs.

Où Acheter :

F1 Manager 2023 est disponible à l’achat sur Steam et PlayStation. Le jeu est vendu au prix de 54,99 $ pour l’édition standard et 64,99 $ pour l’édition Deluxe. L’édition Deluxe comprend un pack de scénarios exclusifs offrant 12 défis uniques.

Conclusion

F1 Manager 2023 offre une expérience de gestion de F1 complète et dynamique avec des fonctionnalités de gestion riches et détaillées, un spectacle de course raffiné et une authenticité plus profonde. Malgré les avis mitigés de la communauté, le jeu présente des améliorations notables par rapport à ses prédécesseurs et vaut la peine d’être essayé par les fans de F1 et de jeux de gestion.