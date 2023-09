Google Maps 2023 : les mises à jour qui vont révolutionner votre navigation

Découvrez les dernières mises à jour de Google Maps en 2023, allant de nouvelles couleurs à des informations environnementales et une vue immersive pour les itinéraires. Apprenez comment ces changements améliorent votre expérience utilisateur et contribuent à un avenir plus durable.

Google Maps est plus qu’un simple outil de navigation. Avec les récentes mises à jour, l’application cherche à aider ses utilisateurs à s’adapter aux réalités changeantes du climat et à naviguer de manière plus immersive. Des modifications de l’interface utilisateur aux nouvelles API environnementales et à la vue immersive, découvrez comment ces changements affectent votre expérience utilisateur et comment ils contribuent à créer un avenir plus durable. Lisez la suite pour en savoir plus sur ces innovations passionnantes.

Une nouvelle palette de couleurs

Google a mis à jour la palette de couleurs de Google Maps, modifiant les couleurs des routes, de l’eau et des parcs. Les routes sont maintenant grises, l’eau est d’un bleu-vert plus vif et les parcs sont d’un vert-bleu. Cette mise à jour semble être déployée lentement et n’est pas encore visible pour tous les utilisateurs. Les réactions, du moins anecdotiquement, ont été mitigées. Certains critiques accusent Google de copier l’approche d’Apple Maps, car les nouvelles teintes de Google Maps ressemblent à celles utilisées par Apple. Notamment, les tons pour l’eau et les zones de nature/parc sont assez proches pour se confondre. Heureusement, pour ceux qui n’aiment pas le nouveau look, Google Maps reste relativement inchangé en mode sombre.

Des informations environnementales à portée de main

Google Maps a également ajouté trois nouvelles API publiques couvrant les données et les prédictions sur l’énergie solaire, la qualité de l’air et le pollen. Ces API font partie de la mission de l’entreprise visant à réduire collectivement les émissions de carbone équivalent de 1 gigatonne par an d’ici 2030. L’API solaire fournit des données sur le potentiel solaire des toits de plus de 320 millions de bâtiments dans 40 pays. L’API sur la qualité de l’air fournit des données robustes sur la qualité de l’air, des cartes thermiques de la pollution et des détails sur les polluants pour plus de 100 pays. Enfin, l’API sur le pollen fournit des données localisées sur les comptages de pollen, des visualisations de cartes thermiques, des informations détaillées sur les allergènes des plantes et des conseils pratiques pour limiter l’exposition aux allergènes. Ces nouvelles API sont également une aubaine pour les développeurs d’applications tierces qui peuvent les intégrer dans leurs propres solutions.

La vue immersive pour les itinéraires

La dernière mise à jour de Google Maps introduit « Immersive View for routes », une fonctionnalité qui utilise la vision par ordinateur et l’IA pour vous permettre de visualiser chaque segment de votre itinéraire avant de partir. Que vous conduisiez, marchiez ou fassiez du vélo, cette fonctionnalité vous donne une expérience multidimensionnelle qui vous permet de prévisualiser les voies cyclables, les trottoirs, les intersections et les parkings le long de votre trajet. De plus, avec le curseur de temps, vous pouvez voir des informations sur la qualité de l’air et comment l’itinéraire change en fonction des conditions météorologiques tout au long de la journée. Cette fonctionnalité pourrait révolutionner la façon dont les gens planifient leurs déplacements.

La concurrence avec Apple Maps

La concurrence entre Apple et Google dans l’espace de la cartographie se renforce, surtout depuis qu’Apple s’engage davantage à faire d’Apple Maps une alternative complète à Google Maps. La prochaine mise à jour d’iOS 17 inclura la prise en charge des cartes hors ligne, une fonctionnalité disponible depuis plusieurs années dans Google Maps. Cela pourrait convaincre plus d’utilisateurs de rester fidèles à Apple Maps, car certains adoptants d’Apple Maps ont basculé vers Google Maps pour la navigation sans connexion Internet. Ces mises à jour pourraient être une réponse à l’amélioration continue d’Apple Maps.

Conclusion

Les récentes mises à jour de Google Maps montrent l’engagement de l’entreprise à aider ses utilisateurs à s’adapter aux réalités changeantes du climat tout en améliorant l’expérience utilisateur. Bien que certains critiques accusent Google de copier Apple Maps, il est clair que Google fait des efforts pour rendre son application plus utile et durable. Avec des informations environnementales à portée de main et une interface utilisateur mise à jour, Google Maps continue d’évoluer pour répondre aux besoins de ses utilisateurs dans un monde en constante évolution. En somme, les avantages de ces nouvelles fonctionnalités semblent l’emporter sur les inconvénients, offrant aux utilisateurs une expérience plus riche et plus informative.