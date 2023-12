Le « Mode Conduite » de Google Maps sur Android pourrait disparaître en 2024

Les développements récents laissent penser que Google Maps pourrait mettre fin à sa fonction « Mode Conduite » sur les appareils Android d’ici 2024. Cette modification fait suite à la suppression précédente du « Mode Conduite de l’Assistant » en 2022.

Aperçu du Mode Conduite

Le « Mode Conduite » dans Google Maps est conçu pour rendre l’utilisation du smartphone plus facile et plus sécurisée en conduisant. Il modifie l’interface utilisateur pour afficher de grands icônes pour des fonctions clés telles que les appels, les messages et les médias, qui sont plus faciles à utiliser lorsque l’on est au volant. Cette fonction est particulièrement utile pour ceux qui n’ont pas d’écran compatible avec Android Auto dans leur voiture, transformant essentiellement leurs téléphones en une alternative provisoire.

Preuves du changement à venir

La spéculation concernant la disparition de cette fonction en février 2024 est basée sur les découvertes d’un rapport APK Insight sur la version 14.52 de l’application Google Maps. Des chaînes de code dans l’application laissent entendre la suppression de la vue actuelle du Mode Conduite. Il semble que Google envisage de se concentrer sur les commandes vocales pour les fonctionnalités embarquées telles que la navigation, les appels, les messages et la lecture de médias. Cette démarche vise probablement à améliorer la sécurité en réduisant les distractions causées par l’interaction avec l’écran du téléphone en conduisant.

Implications pour les utilisateurs

Avec la disparition anticipée du Mode Conduite, les utilisateurs de Google Maps pourraient devoir s’adapter à l’utilisation du mode de navigation de l’application, qui est en cours de mise à jour pour offrir une méthode d’entrée vocale plus efficace ainsi qu’une rétroaction visuelle. Cependant, ce changement peut ne pas être bien accueilli par tous, en particulier par ceux qui sont habitués aux commandes tactiles traditionnelles pour gérer la navigation et le divertissement en voiture.

Stratégie de Google et confidentialité des utilisateurs

Ce changement s’aligne sur la stratégie de Google de privilégier les commandes vocales pour des opérations plus sûres en voiture. De plus, les dernières mises à jour de Google Maps comprennent d’importantes améliorations en matière de confidentialité des données de localisation. L’historique de localisation de l’utilisateur sera désormais enregistré directement sur l’appareil au lieu d’être stocké dans le cloud, avec une option de sauvegarde cloud chiffrée. Cette mise à jour révise également la fonction d’auto-suppression de l’historique de localisation, réduisant la période de rétention de 18 mois à seulement trois mois.

Conclusion

La décision de Google de potentiellement éliminer la fonction Mode Conduite de Google Maps d’ici février 2024 marque un changement significatif dans son approche de la technologie embarquée. En privilégiant les commandes vocales et en renforçant la confidentialité des utilisateurs, Google vise à fournir une expérience de navigation plus sûre et plus sécurisée. Bien que ce changement puisse nécessiter une adaptation de la part des utilisateurs, il reflète finalement l’engagement de Google envers l’évolution de la technologie et la sécurité des utilisateurs.