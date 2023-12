Google corrige le bug de défilement le plus célèbre de Flutter

Dans un développement notable pour le framework de développement d’applications Flutter, Google a annoncé que la prochaine mise à jour majeure résoudra l’un des bugs les plus célèbres du SDK. Ce bogue, largement connu dans la communauté Flutter, concerne le comportement de défilement du framework et a été un sujet de discorde pour les développeurs et les utilisateurs.

Flutter, le SDK de Google permettant de créer des applications compilées de manière native pour mobiles, web et bureau à partir d’une seule base de code, vise à offrir une expérience fluide et similaire à celle d’une application native sur différentes plateformes, notamment Android, iOS, Windows, Linux, macOS et le web. Cependant, un bogue distinctif dans le framework Flutter s’écartait de cet objectif, en particulier dans la manière dont le défilement était géré dans les applications développées avec Flutter.

Le bogue se manifestait de manière unique : dans les applications Android ou iOS classiques, la vitesse de défilement reste constante quel que soit le nombre de doigts utilisés. Cependant, dans les applications Flutter, la vitesse de défilement augmentait involontairement avec le nombre de points de contact – utiliser deux doigts entraînait une vitesse de défilement doublée, et l’ajout de plus de doigts accélérait davantage. Ce comportement contrastait nettement avec l’expérience de défilement standard attendue par les utilisateurs des systèmes d’exploitation modernes.

Reconnaissant ce problème, qui a été documenté depuis avant la première version stable de Flutter en décembre 2018, l’équipe Flutter a travaillé activement à une solution. Le problème GitHub, déposé dès août 2017, mettait en évidence la prise de conscience de longue date de cette anomalie par la communauté. Enfin, une solution complète a été proposée par un contributeur de la communauté, alignant le comportement de défilement de Flutter sur l’expérience Android standard.

Cette solution proposée, ayant été acceptée par l’équipe Flutter, deviendra le comportement par défaut des applications Flutter avec la sortie de la version 3.18, actuellement en phase de test bêta. Cette mise à jour représente une amélioration significative de la fonctionnalité de Flutter, la rapprochant davantage des comportements natifs de différentes plateformes.

De plus, l’équipe Flutter ne s’arrête pas là. Des mises à jour futures devraient affiner davantage l’expérience de défilement pour correspondre aux normes iOS, garantissant que les applications Flutter adaptent automatiquement leur comportement de défilement à la plateforme sur laquelle elles s’exécutent. Pour les développeurs qui préfèrent le style de défilement original et plus rapide, l’équipe Flutter a également fourni des conseils sur la manière de conserver ou de revenir à ce comportement, offrant ainsi flexibilité et choix.

Cette mise à jour est une amélioration cruciale pour Flutter, qui adresse une préoccupation clé de l’expérience utilisateur et renforce sa position en tant que framework polyvalent et convivial pour le développement d’applications multiplateformes.