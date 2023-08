Retard de Phasmophobia sur consoles : un coup dur pour les fans d’horreur

Phasmophobia, le jeu d’horreur coopératif populaire sur Steam et Twitch, retarde sa sortie sur consoles en raison d’un incendie et de problèmes de développement. Découvrez les détails du retard et son impact sur la communauté.

Introduction

Phasmophobia, le phénomène de jeu coopératif qui a conquis Steam et Twitch, a récemment annoncé un retard dans sa sortie sur PS5, Xbox Series et PSVR 2. Initialement prévu pour août, le lancement a été repoussé à octobre en raison d’un incendie survenu dans le bâtiment de bureaux de Kinetic Games et de problèmes de développement imprévus.

Ce retard est un coup dur pour la communauté impatiente de jouer à ce jeu d’horreur populaire sur consoles. Cependant, l’équipe de développement assure que ce temps supplémentaire permettra de peaufiner le jeu et de s’assurer que tout fonctionne correctement.

Détails du retard

Kinetic Games a révélé sur Twitter et sur leur canal Discord que l’incendie, qui a eu lieu dans un bâtiment de bureaux plus large et n’a pas touché spécifiquement leur bureau, a empêché l’équipe d’accéder à l’équipement de développement, les obligeant à travailler à domicile. En plus de cet incident malheureux, l’équipe a également rencontré des problèmes de développement imprévus qui ont affecté leur capacité à tester et développer le jeu.

En conséquence, ils ont pris la décision difficile de retarder la sortie console de Phasmophobia, initialement prévue pour août. Dans un tweet, l’équipe de développement a déclaré : « En raison d’un récent incident d’incendie dans notre immeuble de bureaux et de problèmes de développement imprévus, notre capacité à tester et à développer a été considérablement affectée. Après mûre réflexion, nous avons pris la difficile décision de retarder la sortie sur console.

Impact sur la communauté

La nouvelle du retard a été accueillie avec déception par la communauté, mais beaucoup ont exprimé leur soutien et leur compréhension face aux circonstances imprévues. Les fans ont souligné l’importance de la sécurité de l’équipe de développement et ont exprimé leur impatience de jouer au jeu une fois qu’il sera disponible sur consoles.

Certains joueurs ont également exprimé leur inquiétude quant à la concurrence avec d’autres jeux d’horreur qui sortiront en octobre, notamment le reboot de Alone in the Dark et Alan Wake 2.

Attentes pour la sortie en octobre

Malgré le retard, l’anticipation pour la sortie de Phasmophobia sur consoles reste élevée. L’équipe de développement a annoncé qu’ils visaient un lancement spécial pendant la semaine précédant Halloween, ce qui est considéré comme le moment idéal pour les jeux d’horreur.

Les fans espèrent que ce temps supplémentaire permettra à Kinetic Games de résoudre tous les problèmes et de livrer un jeu qui répondra à leurs attentes. Bien que les détails spécifiques sur les nouvelles fonctionnalités de la version console n’aient pas été divulgués, les fans sont impatients de découvrir les améliorations et les mises à jour qui seront incluses.

Conclusion

Bien que le retard de Phasmophobia sur consoles soit décevant pour de nombreux fans, la majorité comprend les défis auxquels l’équipe de développement est confrontée et soutient la décision de retarder le jeu.

Avec l’anticipation toujours élevée et le soutien continu de la communauté, il est espéré que Phasmophobia offrira une expérience d’horreur mémorable lors de sa sortie en octobre.