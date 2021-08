Les meilleures applications pour retoucher les photos sur votre téléphone

Vous pensez qu’il est impossible de réaliser des travaux de retouche photo de qualité sur votre téléphone ? Alors il est clair que vous ne connaissez pas les bonnes applications.

La photographie est une forme d’art qui a radicalement changé au cours des dernières décennies. Les smartphones ont évolué et nous avons atteint un point où nous pouvons non seulement capturer des images de haute qualité sur nos téléphones, mais aussi les éditer sur place. Consultez notre liste des meilleures applications de retouche photo et transformez vos clichés de tous les jours en art.

Nous savons qu’il peut être difficile de trouver la meilleure application de retouche photo sur votre téléphone. C’est pourquoi nous avons éliminé toutes les suppositions et compilé cette liste de nos applications préférées qui vous aideront à éditer des photos comme un pro.

Les meilleures applications de retouche photo

Programme Coût Adobe Lightroom Gratuit (abonnement optionnel) Photoshop Express Gratuit Snapseed Gratuit VSCO Gratuit (achats in-app facultatifs) Afterlight 3 dollars Lens Distortions Gratuit (abonnement optionnel) PicsArt Gratuit (achats in-app facultatifs) Hypocam Gratuit (achats in-app facultatifs)

Adobe Ligthroom (gratuit/abonnement premium 10 $/mois)

Adobe Lightroom propose deux options : Lightroom CC et Lightroom Classic CC. Classic est devenu la norme en matière de gestion et d’édition de photos parmi les professionnels, bien qu’avec l’interface plus simple et les merveilleuses capacités de synchronisation dans le nuage de la nouvelle version, il n’est pas nécessaire d’être un pro pour faire de grandes choses.

Disponible pour Android et iOS, Adobe Lightroom CC est un gestionnaire et éditeur de photos riche en fonctionnalités, qui prend notamment en charge le format RAW, les réglages d’exposition et le filigrane.

Vous pouvez le télécharger et retoucher des photos gratuitement, mais si vous voulez synchroniser vos images sur tous vos appareils et utiliser les fonctions premium, vous devrez payer pour le plan Creative Cloud Photographie, qui coûte 10 $ par mois et vous donne également accès à Photoshop et Lightroom Classic en version de bureau.

Photoshop Express (gratuit)

En parlant d’outils pour les professionnels, il n’y a probablement aucun outil qui nous fasse plus penser à la retouche photo qu’Adobe Photoshop.

Il y a quelque temps, Adobe a publié une version Express qui, bien qu’elle ne soit pas aussi puissante que la version de bureau, vous permet de recadrer les photos, de régler l’exposition, etc. Il dispose également d’un outil de « cicatrisation » (par exemple, pour supprimer une partie de l’acné d’une photo), de flou, etc.

Il existe déjà une version complète de Photoshop pour l’iPad, mais elle est conçue pour les tablettes Apple uniquement, et non pour l’iPhone ou les appareils Android.

Snapseed (gratuit)

Snapseed est une application de retouche photo de niveau professionnel conçue par Google. Il dispose d’une multitude d’options d’édition qui permettent de rendre spéciales les photos les plus ordinaires.

Snapseed vous permet de contrôler vos images en incluant une série de curseurs capables de modifier le flou, la température et d’autres attributs de la photo, tels que des superpositions granuleuses, des effets de bobine de film de style années 60 ou son filtre Retrolux unique.

Le plus intéressant est que vous pouvez empiler les effets sur les photos, à la manière des « couches dans Photoshop », ce qui vous permet de produire facilement un nouveau résultat à chaque fois que vous en modifiez une.

VSCO (gratuit/achats facultatifs)

VSCO est une application d’édition de photos, qui vise à faire en sorte que les photos de votre smartphone semblent tout droit sorties d’un film.

En plus d’un ensemble de filtres inclus, il vous permet également d’acheter des packs de préréglages, dont chacun possède sa propre esthétique pour certains types d’images.

L’application comporte également une communauté intégrée comprenant à la fois des artistes professionnels, des amateurs et des photographes qui partagent entre eux leurs clichés naturalistes. Avec des outils de niveau professionnel et des commandes d’appareil photo avancées, VSCO est une excellente application pour les novices comme pour les pros.

Afterlight (gratuit/achats facultatifs)

Ses développeurs l’appellent « l’expérience de retouche photo la plus puissante et la plus complète sur les appareils mobiles ». Et si cela peut sembler un peu « prétentieux », ce n’est pas si loin de la vérité.

Afterlight possède tous les outils de base de retouche photo dont vous aurez besoin, ainsi que des filtres intégrés, des cadres et la prise en charge du format RAW, pour Android et iOS. Comme d’autres applications, vous pouvez également créer vos propres filtres, pour donner à vos photos un aspect distinctif à chaque fois.

Mais surtout, pour profiter de cette application, vous ne devez rien payer. Toutefois, si vous souhaitez débloquer toutes ses fonctionnalités, il vous en coûtera 3 dollars par mois, 18 dollars par an ou 36 dollars en une seule fois.

Distorsions de l’objectif (gratuit/abonnement facultatif)

Connu pour ses impressionnants modules complémentaires et applications pour les appareils de bureau, Lens Distortions a également créé une application mobile pour Android et iOS qui est un peu différente, mais de grande qualité.

Qu’il s’agisse d’un filtre de couleur ou d’un effet de superposition comme une fuite de lumière ou un éclat, Lens Distortions propose une multitude d’effets réalistes que vous pouvez ajouter à vos photos.

Cette application est téléchargeable gratuitement sur Android et iOS et comprend cinq filtres gratuits dans chaque section avec la version gratuite. Si vous voulez avoir accès aux 250 filtres premium, vous devez vous abonner.

PicsArt (gratuit, avec des achats in-app)

Si vous préférez remixer des photos plutôt que de créer de simples retouches et filtres, PicsArt est peut-être plus adapté à votre style. Pensez à PicsArt comme à un croisement entre Photoshop et Paint.

Vous pouvez modifier vos photos, mais aussi utiliser une grande variété d’outils de pinceau : vous pouvez ajouter un peu de brillance, décorer avec du texte, ajuster une couleur ou créer n’importe quel remix dont vous pouvez rêver. Avec PicsArt, vous pouvez également découper un objet dans une photo et le superposer à une autre.

Bien que la caractéristique principale de PicsArt soit le remixage (et la communauté pour trouver de l’inspiration pour le remixage), vous n’avez peut-être même pas besoin d’une application distincte avec des outils de clonage et de recadrage.

Hypocam (gratuit, avec des achats in-app)

Maîtriser la photographie en noir et blanc signifie apprendre à voir le monde en noir et blanc, mais avec Hypocam, vous n’avez pas à le faire.

L’application monochrome dédiée convertit l’affichage en direct en noir et blanc, de sorte que vous pouvez voir à quoi ressemblera la photo en noir et blanc avant de la prendre.

En plus de l’appareil photo intégré, l’application contient une foule d’outils différents conçus spécifiquement pour la modification des photos en noir et blanc, y compris les textures. L’application comprend également un fil d’actualité de style médias sociaux pour plus d’inspiration.

Il existe aujourd’hui de nombreuses applications de retouche photo sur le marché, mais il n’y a pas d’application universelle. La meilleure façon de savoir laquelle fonctionne pour vous et vos besoins est simplement de les essayer.

Alors n’hésitez pas à télécharger quelques-unes de ces applications pour retoucher vos photos comme un pro ! Consultez cette liste si vous cherchez de nouvelles façons de retoucher vos photos sur votre smartphone en 2021 ! Laquelle est votre préférée ?