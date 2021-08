Comment empêcher des inconnus de se joindre à une réunion Zoom ?

Zoom a créé un document décrivant les erreurs commises par les organisateurs de réunions qui peuvent conduire à l’arrivée de personnes indésirables à une réunion.

Comment empêcher des inconnus d’assister à une réunion Zoom ?

La pandémie de covid-19, plus qu’une crise sanitaire qui a touché une grande partie du monde, peut également être définie comme le déclencheur d’une crise sociale et politique qui a obligé les êtres humains à se réinventer loin des contacts physiques, car ils ont dû se limiter en raison de l’isolement établi par plusieurs gouvernements comme moyen de contrer la propagation du virus.

Les conséquences, cependant, auraient été plus désastreuses si les nouvelles technologies n’avaient pas existé. Bien que souvent considéré comme un mal nécessaire, l’accès à un ordinateur ou à un téléphone portable est depuis un an et demi l’un des privilèges les plus recherchés, notamment dans le monde du travail et de l’université. Des technologies telles que les appels vidéo, représentées dans des applications comme Google Meet, Microsoft Teams ou Zoom, ont été le salut d’un monde qui a su se maintenir en vie grâce à la virtualité.

Cependant, tout comme dans le monde réel, plus il y a de lois et de sécurité, plus les pirates trouvent des moyens de les enfreindre. Dans le cas des plates-formes de vidéoconférence, il existe de nombreux cas où des personnes non invitées finissent par être présentes lors de réunions professionnelles, éducatives ou privées, créant une atmosphère de malaise et, parfois, de peur parmi les participants.

Dans cette optique, Zoom a créé un document où il indique en détail les erreurs commises par les hôtes d’une réunion, qui peuvent conduire à ce que des personnes indésirables apparaissent à l’improviste dans la même ; ainsi que quelques astuces pour protéger les appels et éviter autant que possible que ce type d’individus entrent dans les salles virtuelles sans autorisation préalable.

Pour commencer, la société explique que la principale erreur commise par les gens est de poster ou de partager involontairement ou naïvement un code ou un lien de réunion avec n’importe quel être humain qu’ils connaissent, ce qui crée bien sûr une brèche dans la sécurité des appels dès le départ, avant même que l’appel ne commence.

« Des perturbations se produisent souvent lorsque des informations sur les réunions sont rendues publiques. Un utilisateur peut poster le lien vers une réunion privée sur les médias sociaux, partager des informations depuis sa classe virtuelle, etc. Lorsque ces liens se trouvent sur des réseaux sociaux ou d’autres forums publics, votre réunion est totalement publique, et toute personne qui possède le lien peut s’y joindre », explique la société.

Une autre erreur importante est que certains internautes utilisent l’identifiant de rencontre personnel au milieu d’un événement virtuel auquel peuvent participer des dizaines d’inconnus. Également connu sous le nom de PMI, ce code, qui représente la salle virtuelle propre à chaque personne, « est essentiellement une réunion en cours », de sorte que le rendre public « permettrait à toute personne extérieure de se faufiler dans votre espace virtuel personnel une fois la réunion désignée terminée ».

Comment dire « non » aux intrus ?

Connaissant les deux grands problèmes « logiques » par lesquels des étrangers peuvent facilement accéder à des réunions privées, il est maintenant temps de s’assurer non seulement que vous ne tombez pas dans ces erreurs, mais aussi que vous sécurisez chaque réunion pour minimiser les « failles » par lesquelles les intrus peuvent s’infiltrer.

La première chose à faire est de configurer l’appel afin que seuls les utilisateurs préalablement enregistrés puissent y accéder. Avec cette option, toute personne souhaitant se joindre à la réunion devra le faire avec l’email auquel l’invitation a été envoyée ; de cette façon, la salle est protégée et vous pouvez avoir un compte exact des personnes qui peuvent se trouver dans la salle.

Vous pouvez également verrouiller la réunion. « En verrouillant une réunion Zoom qui a déjà commencé, aucun nouveau participant ne peut s’y joindre, même s’il possède l’identifiant et le mot de passe de la réunion. Il suffit de cliquer sur l’icône Sécurité en bas de la fenêtre Zoom. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur le bouton Verrouiller la réunion », indique Zoom.

D’autres options qui peuvent aider :